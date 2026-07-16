Pep Guardiola revelou que um dos desejos que ficaram pelo caminho em sua carreira como treinador foi comandar Neymar. Sem clube desde que deixou o Manchester City, em junho deste ano, o espanhol admitiu que gostaria de ter trabalhado com o camisa 10 da seleção brasileira e relembrou a fase em que o atacante brilhou pelo Barcelona.
Guardiola faz confissão sobre Neymar e destaca peso da seleção brasileira: "Amaria tê-lo treinado"
- AFP
Desejo por treinar Neymar
Em entrevista à OKX durante a Copa do Mundo, Guardiola afirmou que nunca conseguiu concretizar esse objetivo, mas fez questão de destacar a qualidade do brasileiro.
"Eu sempre amaria, como técnico, ter treinado Neymar. Não é arrependimento, não pôde acontecer."
Na sequência, o treinador relembrou o histórico trio ofensivo formado por Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez no Barcelona, comandado por Luis Enrique. Guardiola enfrentou a equipe quando dirigia o Bayern de Munique e reconheceu a superioridade dos catalães.
"Acho que a beleza dos movimentos dele no auge, no Barcelona, com Luis Suárez, Messi e ele, com Luis Enrique... Infelizmente enfrentei eles com o Bayern de Munique, e eles eram imparáveis."
- Getty Images Sport
O peso da seleção brasileira
Além de falar sobre Neymar, Guardiola comentou a pressão que envolve vestir a camisa da seleção brasileira. Segundo o espanhol, jogadores brasileiros que passaram por suas equipes relataram que a cobrança é diferente de qualquer outra no futebol.
"Treinei muitos jogadores brasileiros. E eles me contavam: quando você está na seleção brasileira, você não consegue imaginar como é. O sentimento de pressão da história que eles têm por trás, você tem que ir bem."
Como exemplo, Guardiola citou a repercussão do empate do Brasil com Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo. Para ele, a reação no país evidencia o tamanho da exigência sobre a seleção: "Eles empataram com uma grande seleção, que é o Marrocos, mas vá ver no Brasil, TV, podcasts, rádios, o que eles falam da seleção. Eles têm que ser exilados em uma ilha, em outro planeta, não sei."
Para Guardiola, a tradição construída ao longo da história torna a camisa da seleção uma das mais pesadas do futebol mundial: "A camisa é pesada para os jogadores. Pelé usou, Zico... Grandes jogadores passaram ali, Romário, Rivaldo."
O espanhol ainda lembrou da seleção brasileira de 1982, considerada uma das maiores equipes da história apesar de não ter conquistado o título mundial: "O Brasil não ganhou a Copa em 1982, mas tenho certeza que todos os fãs de futebol no mundo lembram daquele time como algo brilhante, único, pelo prazer em jogar."
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