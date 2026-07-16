Guardiola faz confissão sobre Neymar e destaca peso da seleção brasileira: "Amaria tê-lo treinado"

Além de falar sobre Neymar, Guardiola comentou a pressão que envolve vestir a camisa da seleção brasileira. Segundo o espanhol, jogadores brasileiros que passaram por suas equipes relataram que a cobrança é diferente de qualquer outra no futebol.

"Treinei muitos jogadores brasileiros. E eles me contavam: quando você está na seleção brasileira, você não consegue imaginar como é. O sentimento de pressão da história que eles têm por trás, você tem que ir bem."

Como exemplo, Guardiola citou a repercussão do empate do Brasil com Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo. Para ele, a reação no país evidencia o tamanho da exigência sobre a seleção: "Eles empataram com uma grande seleção, que é o Marrocos, mas vá ver no Brasil, TV, podcasts, rádios, o que eles falam da seleção. Eles têm que ser exilados em uma ilha, em outro planeta, não sei."

Para Guardiola, a tradição construída ao longo da história torna a camisa da seleção uma das mais pesadas do futebol mundial: "A camisa é pesada para os jogadores. Pelé usou, Zico... Grandes jogadores passaram ali, Romário, Rivaldo."

O espanhol ainda lembrou da seleção brasileira de 1982, considerada uma das maiores equipes da história apesar de não ter conquistado o título mundial: "O Brasil não ganhou a Copa em 1982, mas tenho certeza que todos os fãs de futebol no mundo lembram daquele time como algo brilhante, único, pelo prazer em jogar."