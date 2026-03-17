Gravina: “O clima em torno dos árbitros é insuportável. Open VAR? Transparência instrumentalizada, assim não dá”

A questão da arbitragem é, inevitavelmente, o tema mais debatido do momento na Série A. Erros sucessivos estão afetando o campeonato e os objetivos das 20 equipes envolvidas a tal ponto que a Liga da Série A e os árbitros marcaram um encontro para um debate aberto nos próximos dias.

Quem tomou a palavra hoje em defesa do mundo ligado à AIA foi, no entanto, a Federação Italiana de Futebol, que, por meio de seu presidente, Gabriele Gravina, destacou o clima, quase de terror, em que esses rapazes são chamados a atuar.

Falando à margem da coletiva de imprensa do Prêmio Bearzot, o número 1 da FIGC chegou a sugerir o cancelamento do formato OpenVar, transmitido pela DAZN, no qual são reproduzidos os áudios da sala VAR-árbitro e comentados os erros cometidos em campo.

Eis suas palavras.