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Gabriele GravinaGetty Images
Emanuele Tramacere

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Gravina: “O clima em torno dos árbitros é insuportável. Open VAR? Transparência instrumentalizada, assim não dá”

A questão da arbitragem é, inevitavelmente, o tema mais debatido do momento na Série A. Erros sucessivos estão afetando o campeonato e os objetivos das 20 equipes envolvidas a tal ponto que a Liga da Série A e os árbitros marcaram um encontro para um debate aberto nos próximos dias. 

Quem tomou a palavra hoje em defesa do mundo ligado à AIA foi, no entanto, a Federação Italiana de Futebol, que, por meio de seu presidente, Gabriele Gravina, destacou o clima, quase de terror, em que esses rapazes são chamados a atuar. 

Falando à margem da coletiva de imprensa do Prêmio Bearzot, o número 1 da FIGC chegou a sugerir o cancelamento do formato OpenVar, transmitido pela DAZN, no qual são reproduzidos os áudios da sala VAR-árbitro e comentados os erros cometidos em campo.

Eis suas palavras.

  • "O ERRO NÃO PODE SER ZERADO"

    "Se achamos que, em cada partida, os erros de arbitragem podem ser eliminados a 100%, digo-lhes hoje que isso nunca será possível. Trabalhamos para obter o melhor resultado possível. Se, então, houver dois incidentes em vinte partidas, isso é natural, em comparação com os dez de alguns anos atrás"
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  • "CLIMA INSUPORTÁVEL"

    "Acho que precisamos rever alguns aspectos do nosso comportamento. Hoje se criou um clima, e reconhecemos isso; há um clima insuportável no meio da gestão de uma fase delicada do campeonato italiano. Precisamos recuperar a serenidade, com cada um de nós dando uma pequena contribuição".

  • O OPEN VAR FOI CANCELADO?

    "No que diz respeito ao Open VAR, vamos iniciar uma reflexão: a disponibilidade para uma transparência máxima foi evidentemente instrumentalizada; por isso, teremos de refletir sobre o próximo ano em conjunto com a AIA. O objetivo é manter sempre o diálogo, mas, acima de tudo, evitar qualquer forma de instrumentalização negativa. 

    Existe uma relação de máxima colaboração com a AIA e estamos dialogando porque desejamos criar condições ideais para colocar os árbitros na melhor posição para exercerem da melhor forma possível a sua profissão"

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