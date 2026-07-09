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Grande golpe para o Marrocos: atacante estrela ficará de fora das quartas de final da Copa do Mundo na França
Saibari está fora de ação devido a uma lesão
Marrocos sofreu um grande revés antes do confronto nas quartas de final da Copa do Mundo contra a França, com o atacante Saibari fora da partida devido a uma lesão no tendão da coxa. A nova contratação do Bayern de Munique, por 50 milhões de euros, foi forçado a sair de campo aos 22 minutos da vitória dos Leões do Atlas por 3 a 0 sobre o Canadá, nas oitavas de final. Embora uma ressonância magnética realizada em Boston tenha indicado que a lesão não é grave, o confronto com os Bleus acabou sendo prematuro demais para o atacante-símbolo da seleção.
- AFP
Ouahbi confirma a ausência do atacante
O técnico da seleção de Marrocos, Mohamed Ouahbi, confirmou a ausência do atacante durante a coletiva de imprensa pré-jogo. O treinador insistiu que só convocará jogadores que estejam em plena forma física, ao mesmo tempo em que expressou a esperança de que um de seus principais jogadores possa retornar para o restante do torneio, caso sua seleção avance.
Ele disse: “Todos estão disponíveis, exceto Saibari, para quem a partida chega muito cedo; embora ele não esteja fora do restante do torneio, espero. Todos estão disponíveis, embora, é claro, só vamos convocar os jogadores que estejam 100%.”
Marrocos aposta na profundidade do elenco
A ausência de Saibari é um golpe duro de engolir, já que ele tem sido o destaque da seleção marroquina ao longo de toda a campanha, marcando três gols cruciais antes de converter o pênalti decisivo que eliminou a Holanda nas oitavas de final. Soufiane Rahimi é agora o favorito para liderar o ataque em seu lugar, mas Ouahbi continua totalmente confiante de que a profundidade do elenco pode proporcionar mais uma zebra em um grande torneio.
O técnico de 49 anos acrescentou: “Quando se quer chegar muito longe em uma competição, é preciso contar com todos, e os jogadores que não podem estar no time titular sabem que têm a oportunidade de terminar a partida. Temos os titulares e, quando outros entram em campo, eles podem fazer a diferença para nós. Isso é positivo para o grupo e é algo que nos dá muita confiança.”
- Getty Images
Missão de vingança em Boston
O confronto no Boston Stadium representa para o Marrocos tanto um teste quanto uma chance de redenção após ter sido eliminado pela França nas semifinais da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Um ponto positivo é que a defesa recebeu um impulso moral na hora certa com o retorno do zagueiro central Chadi Riad, que perdeu a partida anterior devido a uma lesão não revelada. No entanto, os Leões do Atlas precisam apresentar uma atuação impecável para conter Kylian Mbappé e seus companheiros e interromper a sequência de seis vitórias consecutivas dos favoritos do torneio.
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