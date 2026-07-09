Grande golpe para o Marrocos: atacante estrela ficará de fora das quartas de final da Copa do Mundo na França

A ausência de Saibari é um golpe duro de engolir, já que ele tem sido o destaque da seleção marroquina ao longo de toda a campanha, marcando três gols cruciais antes de converter o pênalti decisivo que eliminou a Holanda nas oitavas de final. Soufiane Rahimi é agora o favorito para liderar o ataque em seu lugar, mas Ouahbi continua totalmente confiante de que a profundidade do elenco pode proporcionar mais uma zebra em um grande torneio.

O técnico de 49 anos acrescentou: “Quando se quer chegar muito longe em uma competição, é preciso contar com todos, e os jogadores que não podem estar no time titular sabem que têm a oportunidade de terminar a partida. Temos os titulares e, quando outros entram em campo, eles podem fazer a diferença para nós. Isso é positivo para o grupo e é algo que nos dá muita confiança.”