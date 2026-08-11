"Graças a Deus!" - Ryan Reynolds dá resposta hilária enquanto torcedores dos EUA deixam o Texas para se mudar para Wrexham

Um casal americano está, de forma impressionante, se preparando para se mudar do Texas para Wrexham depois de assistir ao documentário de sucesso do Disney Plus sobre o clube de futebol. Jeff e Janice Ivey, de New Braunfels, visitaram a cidade galesa sete vezes nos últimos dois anos e meio.

Jeff já está em Wrexham procurando casa ativamente antes da mudança definitiva. Ele tem cidadania britânica por causa de sua ascendência escocesa, enquanto Janice permanece nos Estados Unidos vendendo a casa do casal e aguardando seu visto.

A série Welcome to Wrexham, que documenta o clube desde a compra por Ryan Reynolds e Rob Mac em 2020, atraiu torcedores do mundo todo. Exibido pela primeira vez em 2022, o programa lançou sua quinta temporada no início deste ano e foi renovado por mais três edições.