Getty
Traduzido por
"Graças a Deus!" - Ryan Reynolds dá resposta hilária enquanto torcedores dos EUA deixam o Texas para se mudar para Wrexham
Torcedores americanos se mudam para Wrexham
Um casal americano está, de forma impressionante, se preparando para se mudar do Texas para Wrexham depois de assistir ao documentário de sucesso do Disney Plus sobre o clube de futebol. Jeff e Janice Ivey, de New Braunfels, visitaram a cidade galesa sete vezes nos últimos dois anos e meio.
Jeff já está em Wrexham procurando casa ativamente antes da mudança definitiva. Ele tem cidadania britânica por causa de sua ascendência escocesa, enquanto Janice permanece nos Estados Unidos vendendo a casa do casal e aguardando seu visto.
A série Welcome to Wrexham, que documenta o clube desde a compra por Ryan Reynolds e Rob Mac em 2020, atraiu torcedores do mundo todo. Exibido pela primeira vez em 2022, o programa lançou sua quinta temporada no início deste ano e foi renovado por mais três edições.
Reynolds dá resposta hilária nas redes sociais
A notícia da mudança iminente rapidamente viralizou nas redes sociais, trazendo ampla atenção à dedicação do casal. O coproprietário do Wrexham, Reynolds, viu a história comovente e não resistiu a dar sua própria resposta à mudança inesperada.
Escrevendo no X, a estrela de Hollywood fez uma referência em tom de brincadeira a uma série de televisão bem mais sombria. "Ainda bem que eles não assistiram a Chernobyl", publicou, referindo-se ao drama de 2019 centrado no desastre nuclear de 1986 perto da cidade ucraniana abandonada de Pripyat.
Uma mudança notável na sorte do clube
Desde que compraram o clube ao lado de Rob Mac, há seis anos, a dupla de celebridades supervisionou uma notável mudança de rumo para o Wrexham. Seu significativo investimento financeiro e marketing global transformaram completamente toda a comunidade.
O Wrexham garantiu de forma notável três promoções consecutivas para finalmente chegar à Championship antes da campanha de 2025. Essa imensa conquista marcou sua primeira aparição na segunda divisão do futebol inglês em 43 anos.
A equipe trabalhadora de Phil Parkinson terminou em sétimo lugar na última temporada, ficando por pouco fora das vagas dos playoffs por apenas dois pontos. A ascensão constante do clube na pirâmide do futebol continua a atrair atenção internacional e torcedores dedicados como os Iveys.
- Istimewa
Focando na nova campanha da liga
Enquanto seus mais novos residentes permanentes se preparam para se estabelecer, o Wrexham precisa rapidamente voltar sua atenção para o que acontece em campo. O time está prestes a iniciar a nova campanha da liga na próxima semana, após a eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Middlesbrough na sexta-feira. O Wrexham visita o rival galês Cardiff City na segunda-feira, 17 de agosto, em um clássico que promete ser muito disputado.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.