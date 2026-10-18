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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Gol da Fiorentina anulado após 5 minutos de checagem: o que aconteceu no VAR

Fiorentina x Como
Campeonato Italiano
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Pongracic tem gol que ampliaria a vantagem anulado por impedimento

Nos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Fiorentina e Como, um gol de Pongracic foi anulado para a Fiorentina, por impedimento do zagueiro croata na cobrança de falta de Mastantuono da intermediária ofensiva pela esquerda. O gol do 2 a 2, que teria sido o segundo do ex-Lecce na partida, foi anulado.


Uma checagem de mais de cinco minutos para os árbitros diante do monitor, com o árbitro de vídeo Paterna sem conseguir determinar, com o auxílio da tecnologia, se o gol foi legal ou não. A leitura labial do árbitro Di Bello é clara: "Tudo bem, espero".

  • O SAOT, ou seja, o sistema de impedimento semiautomático (SAOT, Semi Authomatic Offside Technology), provavelmente deu pane. Segundo a hipótese levantada pela DAZN e relatada pelo Violanews, a equipe na sala do VAR teve de traçar as linhas pelo método antigo, o chamado "cross-air".

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