Nos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Fiorentina e Como, um gol de Pongracic foi anulado para a Fiorentina, por impedimento do zagueiro croata na cobrança de falta de Mastantuono da intermediária ofensiva pela esquerda. O gol do 2 a 2, que teria sido o segundo do ex-Lecce na partida, foi anulado.





Uma checagem de mais de cinco minutos para os árbitros diante do monitor, com o árbitro de vídeo Paterna sem conseguir determinar, com o auxílio da tecnologia, se o gol foi legal ou não. A leitura labial do árbitro Di Bello é clara: "Tudo bem, espero".