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Giovanni van Bronckhorst se prepara para reencontro emocionante com o Barcelona pelo Feyenoord
Van Bronckhorst se prepara para retorno emocionante ao Camp Nou
O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, está prestes a viver um reencontro memorável, já que sua equipe enfrenta o Barcelona na Liga dos Campeões. A viagem marca a primeira vez em que o ex-internacional holandês enfrentará o gigante catalão desde sua vitoriosa passagem como jogador pelo Camp Nou.
Van Bronckhorst passou quatro anos de sucesso no Barcelona, conquistando o troféu da Liga dos Campeões ao lado de estrelas como Lionel Messi e Ronaldinho.
"Só tenho boas lembranças", refletiu Van Bronckhorst. "Fiquei aqui por quatro anos; faço parte da história deste clube. É estranho jogar contra o Barcelona; é a minha primeira vez."
- AFP
Técnico insiste que o Feyenoord não sente medo
Apesar de reconhecer a boa fase do Barcelona no cenário doméstico, Van Bronckhorst insistiu que seu Feyenoord entre em campo sem intimidação. Ele pediu a seus jogadores que abracem a grandiosidade da ocasião e usem a partida para demonstrar sua evolução individual.
O treinador de 51 anos enfatizou que enfrentar a equipe de Hansi Flick representa uma oportunidade empolgante, e não uma tarefa assustadora.
"Não estou intimidado; vejo isso como um desafio", disse Van Bronckhorst, de forma enfática. "Não tenho medo. O que mais gosto é que eles jogam do jeito que todo mundo quer ver. Estamos jogando contra um rival que pode vencer a Liga dos Campeões."
Coragem tática é necessária contra o ataque do Barcelona
Ao abordar a estratégia tática necessária no Camp Nou, Van Bronckhorst pediu aos seus jogadores que fossem corajosos com a bola e evitassem recuar demais. Ele destacou o jovem ponta Lamine Yamal como uma ameaça de classe mundial, com potencial para ganhar a Bola de Ouro.
Com o defensor Mika Marmol improvisado na lateral devido às lesões no elenco, o Feyenoord terá um teste duro para conter as ameaças pelos lados do Barcelona.
"Temos que manter nossa posição, ficar longe do nosso gol", explicou Van Bronckhorst. "Eles vão nos empurrar para trás, então temos que ser corajosos e tentar manter a posse de bola."
- Box to Box Pictures
O foco do elenco muda para o teste europeu
Van Bronckhorst também confirmou que o ponta Anis Hadj Moussa deixou para trás os recentes problemas disciplinares e uma transferência frustrada para se concentrar totalmente na partida.
O Feyenoord busca se adaptar ao aumento de intensidade em relação ao futebol doméstico enquanto tenta conquistar um resultado memorável na Espanha.
Uma atuação positiva no Camp Nou daria ao time holandês um enorme impulso em sua campanha na Champions League.
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