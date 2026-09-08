Giovanni van Bronckhorst se prepara para reencontro emocionante com o Barcelona pelo Feyenoord

O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, está prestes a viver um reencontro memorável, já que sua equipe enfrenta o Barcelona na Liga dos Campeões. A viagem marca a primeira vez em que o ex-internacional holandês enfrentará o gigante catalão desde sua vitoriosa passagem como jogador pelo Camp Nou.

Van Bronckhorst passou quatro anos de sucesso no Barcelona, conquistando o troféu da Liga dos Campeões ao lado de estrelas como Lionel Messi e Ronaldinho.

"Só tenho boas lembranças", refletiu Van Bronckhorst. "Fiquei aqui por quatro anos; faço parte da história deste clube. É estranho jogar contra o Barcelona; é a minha primeira vez."