Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica de rossi genoa 2025 26 tattica 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Gênova: lista oficial dos convocados para a pré-temporada

Genoa
Campeonato Italiano

A equipe de De Rossi se prepara para a temporada no Trentino

Hoje começa a pré-temporada do Genoa, em Moena, no Trentino. Conforme informado pelo clube rossoblù em seus canais oficiais. Às 18h está previsto o primeiro treino no Campo Esportivo Benatti, em Moena: após uma primeira parte na academia, a equipe seguirá para o campo de jogo.


  • Daniele De Rossi também divulgou a lista dos 31 jogadores convocados. Após terem tido um bom desempenho na Copa do Mundo contra a Noruega e o México, os zagueiros centrais Ostigard e Vásquez se juntarão ao grupo nos próximos dias, reunindo-se ao restante da equipe.


    Segue abaixo a lista dos convocados: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (a partir de 22 de julho).




    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Genoa crest
Genoa
GEN
Trento crest
Trento
TRE