Hoje começa a pré-temporada do Genoa, em Moena, no Trentino. Conforme informado pelo clube rossoblù em seus canais oficiais. Às 18h está previsto o primeiro treino no Campo Esportivo Benatti, em Moena: após uma primeira parte na academia, a equipe seguirá para o campo de jogo.
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Gênova: lista oficial dos convocados para a pré-temporada
Daniele De Rossi também divulgou a lista dos 31 jogadores convocados. Após terem tido um bom desempenho na Copa do Mundo contra a Noruega e o México, os zagueiros centrais Ostigard e Vásquez se juntarão ao grupo nos próximos dias, reunindo-se ao restante da equipe.
Segue abaixo a lista dos convocados: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (a partir de 22 de julho).
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