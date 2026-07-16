Gênova: lista oficial dos convocados para a pré-temporada

Daniele De Rossi também divulgou a lista dos 31 jogadores convocados. Após terem tido um bom desempenho na Copa do Mundo contra a Noruega e o México, os zagueiros centrais Ostigard e Vásquez se juntarão ao grupo nos próximos dias, reunindo-se ao restante da equipe.





Segue abaixo a lista dos convocados: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe (a partir de 22 de julho).











