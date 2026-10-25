Genoa x Venezia 1 a 0 AO VIVO: bomba de Ellertson no ângulo

Importantíssimo confronto direto na luta contra o rebaixamento, a partir das 15h, no Galileo Ferraris, em Marassi, Gênova. O Genoa recebe o Venezia pela 8ª rodada da Serie A 2026/2027.

O time da casa, de Daniele De Rossi, está hoje na zona de rebaixamento, com 4 pontos, todos conquistados em seus domínios. A troca de treinador do Venezia durante a temporada, agora sob o comando de Davide Nicola, levou à reação e à vitória contra o Napoli, mas, para sair da última colocação, a equipe precisa vencer hoje.





GENOA 1 X 0 VENEZIA

Gol: 26' Ellertson (G)



