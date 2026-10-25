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Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Genoa x Venezia 1 a 0 AO VIVO: bomba de Ellertson no ângulo

Genoa
Venezia
Campeonato Italiano
Genoa x Venezia

Acompanhe Genoa x Venezia, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Italiano 2026/2027.

Importantíssimo confronto direto na luta contra o rebaixamento, a partir das 15h, no Galileo Ferraris, em Marassi, Gênova. O Genoa recebe o Venezia pela 8ª rodada da Serie A 2026/2027.

O time da casa, de Daniele De Rossi, está hoje na zona de rebaixamento, com 4 pontos, todos conquistados em seus domínios. A troca de treinador do Venezia durante a temporada, agora sob o comando de Davide Nicola, levou à reação e à vitória contra o Napoli, mas, para sair da última colocação, a equipe precisa vencer hoje.


GENOA 1 X 0 VENEZIA

Gol: 26' Ellertson (G)


  • GOLS E MELHORES LANCES

    26' GOL - El Shaarawy abre para Ellertson, que domina e solta uma bomba de esquerda no ângulo, sem chances para Stankovic.


    25' CHANCE - Yeboah puxa um grande contra-ataque e aciona Adams, que devolve a bola para o meio da área. Yeboah bate de primeira com a esquerda, mas Bijlow faz uma defesa milagrosa.


    6' CHANCE - Ostigard sobe mais alto, cabeceia na direção do gol de Stankovic, que defende com facilidade


    0' A bola rola no estádio Galileo Ferraris, em Marassi, às 15h.


    AQUI, INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E LANCE A LANCE

  • Genoa x Venezia: ficha técnica

    Genoa-Venezia 1-0


    Gol: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

    À disposição: Amorim, Baldanzi, Colombo, Drameh, Frendrup, Klisys, Marcandalli, Meichtry, Puczka, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Técnico: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Basic, Sohm, Perez, Haps; Yeboah, Adams.

    À disposição: Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lauberbach, Lisman, Mazzocchi, Montipò, Rrahmani, Sagrado, Schingtienne.

    Técnico: Davide Nicola


    Árbitro: Sozza

    Cartões amarelos: -

    Expulsos: -

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