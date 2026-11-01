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US Lecce v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
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Genoa também vence fora de casa: 2 a 1 sobre um Lecce em crise profunda

Lecce
Genoa
Lecce x Genoa
Campeonato Italiano

Acompanhe Lecce x Genoa, partida válida pela 10ª rodada da Serie A

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O Genoa segue em evolução e vence também fora de casa. O triunfo por 2 a 1 no Via Del Mare, contra um Lecce em crise profunda, é a terceira vitória consecutiva de Daniele De Rossi, a quarta nos últimos cinco jogos, e deixa o Genoa novamente oito pontos acima da perigosa zona de rebaixamento.

Os gols de Osmajic, logo no início, e de Messias, pouco depois, encaminham uma partida que a cobrança de falta de Maleh, desviada no caminho, não consegue reabrir de fato. A bola na trave de El Shaarawy e o gol anulado por toque de mão de Stulic são os outros lances de destaque de um jogo em que Bijlow nunca foi realmente exigido.

Se De Rossi tem motivos para sorrir, Eusebio Di Francesco não pode dizer o mesmo. Ele sofre a terceira derrota consecutiva, a quarta nos últimos cinco jogos, e vê a distância para a zona de rebaixamento correr o risco de diminuir ainda mais.

LECCE 1 X 2 GENOA

GOLS: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    78' PÊNALTI PEDIDO - Fatah pede pênalti por um contato de Ellertson por trás, mas Marchetti manda seguir. O contato, visto no replay, foi falta, mas aconteceu fora da área.

    56' NA TRAVE - Grande jogada, sua marca registrada, de El Shaarawy. O ex-Roma recebe a bola pela esquerda, na entrada da área, corta para a direita e bate colocado. A bola acerta o poste mais distante, com Falcone já batido.

    45+2' GOL ANULADO - Gallo avança pela esquerda, chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, entre o zagueiro e o goleiro. Stulic finaliza com a direita, mas acerta Bijlow. No rebote, a bola bate no braço do atacante, que estava junto ao corpo, e entra. Marchetti valida o gol, mas o anula após a checagem do VAR porque o toque de mão ocorreu imediatamente antes de a bola entrar.

    39' GOL - Falta na entrada da área para o Lecce. Maleh cobra com a esquerda, a bola desvia em Frendrup e engana Bijlow.

    29' GOL - Outro contra-ataque impressionante do Genoa. El Shaarawy recebe a bola pela esquerda e imediatamente lança Messias em profundidade. O brasileiro fica cara a cara com Falcone, dribla o goleiro para a esquerda e chuta para o gol vazio. A bola cruza lentamente a linha antes da tentativa desesperada da defesa de afastá-la. O relógio do árbitro Marchetti vibra, confirmando o gol.

    21' CHANCE - Que erro de El Shaarawy. O Genoa avança em contra-ataque pela direita. Messias entra na área e atrai a saída de Falcone, mas não chuta: prefere passar. A bola chega a El Shaarawy no segundo poste, mas ele finaliza para fora.

    11' GOL - O Lecce erra feio na saída de bola, entrega a posse ao Genoa e permite o lançamento em profundidade para Messias. Depois de uma disputa pela bola, El Shaarawy tenta o cruzamento, que é bloqueado, e a bola volta para Messias. Ele cruza imediatamente, e Osmajic finaliza de chapa no meio da área para superar Falcone.

    0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h.

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  • LECCE X GENOA: FICHA TÉCNICA

    Lecce-Genoa 1-2

    Gols: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter (56' Kaba), Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro (60' Fatah). Técnico: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostiggrd, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Ehizibue (61' Wiafe); El Shaarawy (60' Vitinha) Messias; Osmajic. Técnico: De Rossi

    Árbitro: Marchetti

    Cartões amarelos: Kaba (L), Traore (G)

    Expulsos: -

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