78' PÊNALTI PEDIDO - Fatah pede pênalti por um contato de Ellertson por trás, mas Marchetti manda seguir. O contato, visto no replay, foi falta, mas aconteceu fora da área.
56' NA TRAVE - Grande jogada, sua marca registrada, de El Shaarawy. O ex-Roma recebe a bola pela esquerda, na entrada da área, corta para a direita e bate colocado. A bola acerta o poste mais distante, com Falcone já batido.
45+2' GOL ANULADO - Gallo avança pela esquerda, chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, entre o zagueiro e o goleiro. Stulic finaliza com a direita, mas acerta Bijlow. No rebote, a bola bate no braço do atacante, que estava junto ao corpo, e entra. Marchetti valida o gol, mas o anula após a checagem do VAR porque o toque de mão ocorreu imediatamente antes de a bola entrar.
39' GOL - Falta na entrada da área para o Lecce. Maleh cobra com a esquerda, a bola desvia em Frendrup e engana Bijlow.
29' GOL - Outro contra-ataque impressionante do Genoa. El Shaarawy recebe a bola pela esquerda e imediatamente lança Messias em profundidade. O brasileiro fica cara a cara com Falcone, dribla o goleiro para a esquerda e chuta para o gol vazio. A bola cruza lentamente a linha antes da tentativa desesperada da defesa de afastá-la. O relógio do árbitro Marchetti vibra, confirmando o gol.
21' CHANCE - Que erro de El Shaarawy. O Genoa avança em contra-ataque pela direita. Messias entra na área e atrai a saída de Falcone, mas não chuta: prefere passar. A bola chega a El Shaarawy no segundo poste, mas ele finaliza para fora.
11' GOL - O Lecce erra feio na saída de bola, entrega a posse ao Genoa e permite o lançamento em profundidade para Messias. Depois de uma disputa pela bola, El Shaarawy tenta o cruzamento, que é bloqueado, e a bola volta para Messias. Ele cruza imediatamente, e Osmajic finaliza de chapa no meio da área para superar Falcone.
0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h.
AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O RELATO MINUTO A MINUTO