Genoa: surge Taremi, iraniano ex-Inter

O Genoa segue em busca do reforço certo para o ataque. E o perfil se parece muito com Evan Ferguson, lê-se no Il Secolo XIX. Segundo o jornal, o irlandês de 21 anos, ex-Roma, segue sendo um nome forte, mas as avaliações do Genoa continuam, entre o acerto do empréstimo a ser definido com o Brighton e o tempo necessário para ver o centroavante em campo após a cirurgia no tornozelo. Entre os perfis avaliados como de topo, aos quais o Genoa pode chegar por empréstimo, também está na mira Lorenzo Lucca, rival no sábado, em Marassi, com o Napoli.