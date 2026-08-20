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Mehdi Taremi Iran(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Genoa: surge Taremi, iraniano ex-Inter

Genoa
Mercado da bola
M. Taremi

O Genoa de De Rossi ainda está em busca de um centroavante

O Genoa segue em busca do reforço certo para o ataque. E o perfil se parece muito com Evan Ferguson, lê-se no Il Secolo XIX. Segundo o jornal, o irlandês de 21 anos, ex-Roma, segue sendo um nome forte, mas as avaliações do Genoa continuam, entre o acerto do empréstimo a ser definido com o Brighton e o tempo necessário para ver o centroavante em campo após a cirurgia no tornozelo. Entre os perfis avaliados como de topo, aos quais o Genoa pode chegar por empréstimo, também está na mira Lorenzo Lucca, rival no sábado, em Marassi, com o Napoli.

  • Segundo Il Secolo XIX, entre os centroavantes sondados pelo Genoa está o ex-Inter Taremi, 16 gols com o Olympiacos na última temporada. O jogador da seleção iraniana não está no topo da lista, mas é levado em consideração, embora haja concorrência. No exterior, olhos no montenegrino Osmajic (Preston) e no marroquino Bentayeb (Union Touarga).

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