O Milan sofre na reta final, mas volta para casa com uma vitória muito importante: Pulisic, Cisse e Ramos surpreendem o Genoa no início. De Winter vai muito bem: nota 7. Mas quem rouba a cena, aos 41 anos, é a lenda croata Modric, que literalmente conduziu sua equipe a uma vitória muito importante para o moral e para a classificação.
Genoa-Milan, as notas do CM: Cisse tem instinto matador, Modric dá uma aula. Pulisic não para mais, e Ellertsson mostra coração
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NOTAS DO GENOA
Bijlow 6: não pôde fazer absolutamente nada nos gols sofridos.
Marcandalli 5: nos duelos na área com Ramos, nem sempre leva a pior, pelo contrário. Vai mal, porém, na leitura das jogadas e na administração da posse de bola: perde a bola de maneira boba e dá ao Milan o gol do 0 a 2. Um erro imperdoável que compromete por completo a atuação do jovem defensor italiano. (aos 61', Baldanzi 6: dá mais dinamismo à equipe no fim, especialmente nas bolas paradas)
Østigård 6,5: de longe o melhor da defesa, não dá sossego a Ramos e leva perigo na área adversária. Guerreiro.
Vásquez 5: cochila e entrega a bola a Rabiot, que serve Cisse para o gol do 0 a 1. No geral, se atrapalha bastante quando o Milan avança pelo lado direito.
Ehizibue 6: organizado taticamente, destaca-se nos cruzamentos. Disciplinado.
Traorè 5,5: tem sua parcela de culpa, ao lado de Marcandalli, no segundo gol do Milan, em uma jogada na qual comete um erro por displicência. (aos 84', Sow s/n)
Wiafe 6: bom ritmo e muita disposição, é um dos jogadores que mais percorreu quilômetros em campo. Às vezes, isso custa sua lucidez tática. (aos 84', Meichtry s/n)
Ellertsson 6,5: está com o pé calibrado, como mostra o número de vezes em que tenta surpreender Maignan. Consegue no fim, com um chute de direita tão preciso quanto potente. Não desiste nunca.
Messias 5,5: joga bastante por dentro para tentar surpreender o Milan com bolas nas costas da defesa. O problema é que só aparece em alguns momentos. Intermitente. (aos 61', El Shaarawy 5,5: tem várias oportunidades de ser decisivo como sabe, mas sempre erra na escolha final)
Vitinha 6: literalmente endiabrado, pressiona tudo e todos sem parar. Prepara o corpo para um chute colocado e preciso, mas Maignan impede que solte o grito de alívio. (aos 73', Colombo 5,5: aparece pouco)
Osmajić 6: tem o mérito de manter ocupada, praticamente sozinho, toda a linha defensiva do Milan. Ranzinza.
Técnico: De Rossi 6: seu Genoa nunca abre mão de jogar nem de ser agressivo. Isso é mérito do treinador, que ainda precisa ajustar várias coisas na defesa.
NOTAS DOS JOGADORES DO MILAN
Maignan 6,5: faz duas defesas muito importantes em finalizações de Ostigaard e Vitinha e mostra muita segurança nas saídas. Mas fica parado no chute certeiro de Ellertsson porque não vê a bola sair.
Gila 6,5: a determinação com que disputa cada bola, cada centímetro de campo e cada lance é um estímulo constante para a equipe. Líder emocional.
De Winter 7: aceita o duelo físico com Osmajic e deixa a delicadeza de lado, sem fugir de disputas duras, mas leais. Lê de forma fantástica dois passes em profundidade e impede possíveis chances de gol. Mantém a concentração até o fim.
Diawara 6: ajuda De Winter a fechar os espaços para Osmajic. Cumpre seu papel sem exageros e joga com o peso do cartão amarelo recebido no primeiro tempo. (Terracciano, aos 61', 6: é útil na reta final com dois cortes precisos)
Musah 5,5: se sacrifica em uma posição que não é a sua, a de lateral-esquerdo, mas a forma como perde duas bolas na reta final merece uma correção em vermelho. Distraído. (Estupinan, aos 87', sem nota)
Moreira 6: mostra algumas jogadas de efeito, especialmente na primeira parte da partida, mas os fogos de artifício não se transformam em uma festa de verdade.
Modrić 7: uma aula do mestre croata. Dita o ritmo do jogo com uma qualidade impressionante, buscando sempre (ou quase sempre) os passes verticais. Também faz dois cortes defensivos importantes. Ilumina o jogo.
Rabiot 6,5: atuação consistente, coroada pela assistência para o gol de Cisse. Quando o Milan treme na reta final, o Duque usa sua experiência para conduzir a equipe a um porto seguro.
Cisse 6,5: está sempre no lugar certo, na hora certa, e quase nunca erra na frente do gol. Marca seu quinto gol no campeonato, o oitavo com a camisa do Milan. Precisa, porém, melhorar seu desempenho ao longo da partida. Artilheiro preciso. (Hutchinson, aos 61', 5,5: perde bolas demais)
Pulisic 7: liga o meio-campo ao ataque com os movimentos certos. Sempre participativo, cria perigo constante para a defesa do Genoa. O gol vale ouro e confirma a grande fase do Capitão América. (Jashari, aos 79', sem nota)
Ramos 6,5: participa tanto do primeiro quanto do segundo gol, com uma assistência sem olhar para Pulisic.
Téc. Amorim 6,5: prepara bem a partida, explorando os pontos fracos do Genoa. Perde meio ponto pela forma como conduz a reta final, inclusive por algumas substituições arriscadas.
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