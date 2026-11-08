Bijlow 6: não pôde fazer absolutamente nada nos gols sofridos.

Marcandalli 5: nos duelos na área com Ramos, nem sempre leva a pior, pelo contrário. Vai mal, porém, na leitura das jogadas e na administração da posse de bola: perde a bola de maneira boba e dá ao Milan o gol do 0 a 2. Um erro imperdoável que compromete por completo a atuação do jovem defensor italiano. (aos 61', Baldanzi 6: dá mais dinamismo à equipe no fim, especialmente nas bolas paradas)

Østigård 6,5: de longe o melhor da defesa, não dá sossego a Ramos e leva perigo na área adversária. Guerreiro.

Vásquez 5: cochila e entrega a bola a Rabiot, que serve Cisse para o gol do 0 a 1. No geral, se atrapalha bastante quando o Milan avança pelo lado direito.

Ehizibue 6: organizado taticamente, destaca-se nos cruzamentos. Disciplinado.

Traorè 5,5: tem sua parcela de culpa, ao lado de Marcandalli, no segundo gol do Milan, em uma jogada na qual comete um erro por displicência. (aos 84', Sow s/n)

Wiafe 6: bom ritmo e muita disposição, é um dos jogadores que mais percorreu quilômetros em campo. Às vezes, isso custa sua lucidez tática. (aos 84', Meichtry s/n)

Ellertsson 6,5: está com o pé calibrado, como mostra o número de vezes em que tenta surpreender Maignan. Consegue no fim, com um chute de direita tão preciso quanto potente. Não desiste nunca.

Messias 5,5: joga bastante por dentro para tentar surpreender o Milan com bolas nas costas da defesa. O problema é que só aparece em alguns momentos. Intermitente. (aos 61', El Shaarawy 5,5: tem várias oportunidades de ser decisivo como sabe, mas sempre erra na escolha final)

Vitinha 6: literalmente endiabrado, pressiona tudo e todos sem parar. Prepara o corpo para um chute colocado e preciso, mas Maignan impede que solte o grito de alívio. (aos 73', Colombo 5,5: aparece pouco)

Osmajić 6: tem o mérito de manter ocupada, praticamente sozinho, toda a linha defensiva do Milan. Ranzinza.

Técnico: De Rossi 6: seu Genoa nunca abre mão de jogar nem de ser agressivo. Isso é mérito do treinador, que ainda precisa ajustar várias coisas na defesa.