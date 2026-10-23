Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou em entrevista coletiva antes da partida de domingo contra o Venezia: "O jogo vale muito, porque praticamente todas as partidas valem muito neste momento e, quanto mais o campeonato avançar, maior será o peso delas. Mas esta vale muito porque o Venezia é um adversário direto, um adversário com qualidades importantes".





Sobre o adversário: "Para mim, fez ótimas partidas nos primeiros cinco ou seis jogos do campeonato e teve muito azar. Reencontrou seu caminho na última partida, com uma filosofia um pouco diferente, mas pareceu ser uma equipe muito interessante. É claro que o técnico Nicola dá uma solidez diferente à equipe, e eles conquistaram pontos logo de cara. Então, a vitória deles talvez nos faça um favor, porque nos mostra que são uma equipe sólida, em boa fase e com qualidades. Será uma partida muito difícil".