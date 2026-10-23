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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Genoa, De Rossi não se deixa enganar: "Nicola dá ao Venezia uma solidez diferente"

Genoa
D. Rossi
Campeonato Italiano

O técnico do Genoa fala em entrevista coletiva

Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou em entrevista coletiva antes da partida de domingo contra o Venezia: "O jogo vale muito, porque praticamente todas as partidas valem muito neste momento e, quanto mais o campeonato avançar, maior será o peso delas. Mas esta vale muito porque o Venezia é um adversário direto, um adversário com qualidades importantes".


Sobre o adversário: "Para mim, fez ótimas partidas nos primeiros cinco ou seis jogos do campeonato e teve muito azar. Reencontrou seu caminho na última partida, com uma filosofia um pouco diferente, mas pareceu ser uma equipe muito interessante. É claro que o técnico Nicola dá uma solidez diferente à equipe, e eles conquistaram pontos logo de cara. Então, a vitória deles talvez nos faça um favor, porque nos mostra que são uma equipe sólida, em boa fase e com qualidades. Será uma partida muito difícil".

  • De Rossi acrescenta, segundo o Sportmediaset: "Seria um pouco banal dizer que gostaria de 90 minutos com o mesmo controle que tivemos nas últimas duas partidas, ainda que de maneiras diferentes. Contra a Fiorentina, controlamos bem o jogo, atacamos bastante e criamos muito. Contra a Roma, por orientação minha e por estratégia de jogo, fizemos um primeiro tempo que consideramos muito bom, mas que foi um primeiro tempo de controle e agressividade. Dentro daquele plano de jogo, fomos perfeitos. Gostaria de mais uma partida de domínio, de entrar em campo e sermos nós o time que comanda o jogo".

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