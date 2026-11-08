Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou aos microfones da DAZN após a derrota por 2 a 1 para o Milan em Marassi: "Os erros individuais? Elogiei meus jogadores. A atuação foi muito boa. Não gosto de falar de erros individuais. Ouço muitos treinadores falarem deles quando sofrem gols, mas não quando marcam. Kalulu também havia cometido um erro individual no gol de Baldanzi (em Genoa-Juventus, nota da redação). O futebol é assim. Não podemos nos apegar a isso só quando nos convém. Há como corrigir os erros. Todos nós fomos imprecisos nos gols, poderíamos ter feito melhor, mas, no restante, de modo geral, a partida foi muito boa, na minha opinião".
Genoa, De Rossi: "Erros individuais? Kalulu também cometeu um contra nós"
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De Rossi prossegue, segundo o Milannews.it: "Antes da outra pausa, éramos um pouco mais frágeis, mas meus jogadores sempre reagiram. Reagimos de forma organizada. O Milan tem dois jogadores que escondem a bola de você quando ela queima; para eles, ela nunca queima. Eles fazem você perder um pouco as distâncias em campo, e é preciso fazer uma partida de grande esforço físico. Todos fizeram isso, o que me mostra que tenho um time do qual me orgulhar. Se jogarmos como hoje, venceremos mais partidas do que perderemos".
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