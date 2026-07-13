Gazzetta - Seleção Nacional: Maldini e Leonardo pensam em Pirlo, que agora está no centro das considerações

Paolo Maldini e Leonardo, novo diretor técnico e novo consultor da Seleção Italiana e do Club Italia, estariam pensando em Andrea Pirlo para o cargo de novo técnico da Seleção. É o que afirma o jornal *La Gazzetta dello Sport*, segundo o qual Maldini teria querido levá-lo para o banco do Milan no verão de 2023, e Leonardo o teria desejado como seu jogador em Paris na temporada 2011-2012. Pirlo, de 47 anos, treina em Dubai após ter comandado a Juventus (por uma temporada, conquistando a Copa da Itália e a Supercopa Italiana), o Karagumruk, da Turquia, e a Sampdoria. Segundo o jornal, Pirlo representa, aos olhos do diretor técnico da Seleção Italiana, Maldini, e de Leonardo, “o que deve caracterizar o técnico da Seleção que tem como objetivo reconquistar o mundo em 2030: profundo conhecimento da Itália, coragem, ideias e espírito”.