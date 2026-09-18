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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Gazzetta - Milan, confiança em Amorim, sozinho em Milanello depois do Benfica e sem dirigentes com quem discutir temas táticos

Milan
Rúben Amorim

Após a derrota para o Benfica, momento difícil para o Milan e seu treinador

Gerry Cardinale escolheu Ruben Amorim após um casting amplo, lembra a Gazzetta dello Sport, convencido por sua pouca idade e por uma ideia de futebol ofensiva e dominante: posse de bola, agressividade, intensidade e a busca por mais um gol. Um projeto nascido da decepção com o Milan 2025-26 e acompanhado por um mercado de primeiro nível. Depois de apenas cinco partidas e uma única derrota, portanto, a confiança no treinador segue intacta, segundo o jornal: o técnico português está firme no cargo e o proprietário continua a apoiá-lo.


A exigência, porém, é igualmente clara, prossegue a análise da Gazzetta: mudar imediatamente a rota. A partir do duelo com o Lecce e, sobretudo, no próximo ciclo de nove partidas, cinco delas fora de casa, entre Serie A e Europa League. Um calendário que exigirá do Milan continuidade e respostas em campo.

  • Amorim, por sua vez, vive a pressão na própria pele. Depois da noite europeia, ele ficou sozinho em Milanello, conta a Gazzetta, onde passou a noite refletindo sobre o momento da equipe (não há dirigentes com quem ele possa se confrontar sobre temas estritamente táticos). Ele quer servir de escudo para o grupo e não foge do desafio que escolheu poucos meses atrás. Depois de dois meses de trabalho e das vitórias iniciais contra Torino e Venezia, o técnico reconheceu o passo atrás do Milan, sobretudo no plano do jogo e da intensidade. É justamente a partir desses dois aspectos que o trabalho dos próximos dias vai recomeçar.

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