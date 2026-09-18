Gerry Cardinale escolheu Ruben Amorim após um casting amplo, lembra a Gazzetta dello Sport, convencido por sua pouca idade e por uma ideia de futebol ofensiva e dominante: posse de bola, agressividade, intensidade e a busca por mais um gol. Um projeto nascido da decepção com o Milan 2025-26 e acompanhado por um mercado de primeiro nível. Depois de apenas cinco partidas e uma única derrota, portanto, a confiança no treinador segue intacta, segundo o jornal: o técnico português está firme no cargo e o proprietário continua a apoiá-lo.





A exigência, porém, é igualmente clara, prossegue a análise da Gazzetta: mudar imediatamente a rota. A partir do duelo com o Lecce e, sobretudo, no próximo ciclo de nove partidas, cinco delas fora de casa, entre Serie A e Europa League. Um calendário que exigirá do Milan continuidade e respostas em campo.