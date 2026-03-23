Gazzetta - Gasperini: silêncio e tensão nos vestiários após o jogo contra o Lecce, os bastidores

A trajetória desta primeira temporada de Gasperini em Trigoria foi marcada por várias reclamações do técnico, especialmente no que diz respeito ao mercado de transferências, relacionadas à não contratação de alguns jogadores que ele considerava essenciais e, segundo a Gazzetta, “à incapacidade do clube — em suas palavras — de concretizar as contratações solicitadas”. E isso vai desde os casos de Sancho e Fabio Silva até Raspadori e Zirkzee. A chegada de Malen, sem dúvida, trouxe tranquilidade nas primeiras semanas, mas no último mês a desaceleração no campeonato e a eliminação nas oitavas de final da Liga Europa aumentaram a pressão e a tensão.





E assim cresce a curiosidade em torno do humor de Gasperini na reta final da temporada, conclui a análise da Rosea, com a Roma em busca de uma classificação para a Champions que ainda é possível, sobretudo após os três pontos conquistados contra o Lecce.





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