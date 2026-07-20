Gazzetta dello Sport - O Milan escolheu Konstantinos Karetsas; o Genk define o preço

O Milan fará um investimento significativo para contratar o meia-atacante; não se contentará com os jogadores que já estão no elenco, mas sabe que o caminho para a contratação de Karetsas está repleto de obstáculos e armadilhas, apesar da disposição do Genk em negociar: “É um jogador que agrada aos grandes clubes europeus — disse Dimitri De Condé, diretor de futebol do time belga, em entrevista concedida ao Het Laatste Nieuws — sabemos o quanto ele vale. Todo jogador tem um preço, e vamos descobrir qual é nesta janela de transferências”. No momento, não há nenhuma negociação em andamento, mas não se descartam contatos diretos nos próximos dias. Principalmente se surgirem notícias sobre as vendas, mais especificamente sobre Leão. A saída do português deve financiar a nova contratação para o ataque; essa é a ideia do Milan. Mas Karetsas é muito cobiçado e o tempo não é infinito.



