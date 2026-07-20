Das palavras aos fatos. Depois de fechar as contratações de Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, e de Mario Gila, da Lazio, Cardinale quer presentear Amorim com mais uma aquisição para o ataque: um jogador que atue atrás do centroavante e que possa contribuir com assistências, gols e criatividade. Segundo o que publica hoje o *La Gazzetta dello Sport*, no topo da lista de preferências está Konstantinos Karetsas, meia-atacante grego de 18 anos que joga pelo Genk, com o qual ainda tem um contrato longo, com vencimento em 2029. Seu nome não é novidade para a diretoria de transferências do Milan, que há tempo o mantém em sua lista de observação, mas nos últimos dias, na Via Aldo Rossi — segundo o jornal —, decidiu-se estreitar o cerco em torno do meia-atacante canhoto, cortejado pelos grandes clubes da Europa.
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Gazzetta dello Sport - O Milan escolheu Konstantinos Karetsas; o Genk define o preço
PROPOSTA DO DORTMUND FOI REJEITADA
Amorim está procurando um jogador canhoto com essas características; não é por acaso que ele recomendou Trincão ao Milan (que preferiu a oferta financeira do Al Alhi, clube saudita). Karetsas, ao contrário do português, é mais jovem, tem um salário menor e pode ser um perfil “revendável”; na verdade, é o tipo de jogador que se encaixa nas ideias de investimento da RedBird. Mas o valor da transferência está longe de ser barato. O Genk, que sempre foi um clube caro, quer 40 milhões de euros para liberá-lo, sem descontos. O clube sabe que a concorrência é grande, a começar pelo Borussia Dortmund, cuja proposta de 30 milhões de euros foi recusada.
O MILAN ESTÁ ESPERANDO A SAÍDA DE LEAO?
O Milan fará um investimento significativo para contratar o meia-atacante; não se contentará com os jogadores que já estão no elenco, mas sabe que o caminho para a contratação de Karetsas está repleto de obstáculos e armadilhas, apesar da disposição do Genk em negociar: “É um jogador que agrada aos grandes clubes europeus — disse Dimitri De Condé, diretor de futebol do time belga, em entrevista concedida ao Het Laatste Nieuws — sabemos o quanto ele vale. Todo jogador tem um preço, e vamos descobrir qual é nesta janela de transferências”. No momento, não há nenhuma negociação em andamento, mas não se descartam contatos diretos nos próximos dias. Principalmente se surgirem notícias sobre as vendas, mais especificamente sobre Leão. A saída do português deve financiar a nova contratação para o ataque; essa é a ideia do Milan. Mas Karetsas é muito cobiçado e o tempo não é infinito.
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