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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gazzetta - Copa do Mundo: México x Inglaterra deve ser antecipado devido ao risco de tempestades e raios; o novo horário

México x Inglaterra
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O jogo México x Inglaterra pode ser antecipado devido aos raios.

Os raios são um fator importante nesta Copa do Mundo. Assim como já aconteceu há um ano, durante a Copa do Mundo de Clubes, as tempestades e as chuvas fortes podem causar interrupções temporárias nas partidas, como ocorreu no jogo França x Iraque, em 23 de junho, suspenso por duas horas após os primeiros 45 minutos, ou no México x Equador, cujo início foi adiado.

Para evitar que isso aconteça também na partida das oitavas de final entre México e Inglaterra, marcada para as 18h locais do domingo, 5 de julho (2h da manhã na Itália, na segunda-feira, 6 de julho), a Fifa, conforme informa a Gazzetta dello Sport, estaria avaliando a possibilidade de antecipar a partida para evitar uma tempestade prevista na Cidade do México justamente no final da tarde.

  • O RISCO DE RAIOS

    No final da tarde deste domingo, 5 de julho, está prevista uma tempestade na Cidade do México. As condições climáticas adversas podem levar o árbitro a adiar o início da partida ou a cancelá-la. Para evitar essas soluções, que causariam muitos transtornos, a Fifa e as duas federações estão avaliando a possibilidade de antecipar a partida.

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  • O NOVO HORÁRIO

    A ideia seria antecipar a partida em seis horas, disputando-a, portanto, às 12h locais, ou seja, às 20h no horário da Itália, no domingo, 5 de julho. A decisão definitiva ainda não foi tomada, mas a Fifa e as federações estão trabalhando para encontrar a melhor solução, também devido ao fato de que, no mesmo dia, às 22h no horário da Itália, está programada a outra partida das oitavas de final entre Brasil e Noruega.

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