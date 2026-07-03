Gazzetta - Copa do Mundo: México x Inglaterra deve ser antecipado devido ao risco de tempestades e raios; o novo horário

Os raios são um fator importante nesta Copa do Mundo. Assim como já aconteceu há um ano, durante a Copa do Mundo de Clubes, as tempestades e as chuvas fortes podem causar interrupções temporárias nas partidas, como ocorreu no jogo França x Iraque, em 23 de junho, suspenso por duas horas após os primeiros 45 minutos, ou no México x Equador, cujo início foi adiado.

Para evitar que isso aconteça também na partida das oitavas de final entre México e Inglaterra, marcada para as 18h locais do domingo, 5 de julho (2h da manhã na Itália, na segunda-feira, 6 de julho), a Fifa, conforme informa a Gazzetta dello Sport, estaria avaliando a possibilidade de antecipar a partida para evitar uma tempestade prevista na Cidade do México justamente no final da tarde.