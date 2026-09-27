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Gianluca Minchiotti
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Gazzetta - Bastidores: eis o que Mancini disse à Itália depois da derrota para a Bélgica

Itália
R. Mancini

O humor e o pensamento do técnico da seleção após a derrota na estreia

"Os bastidores: eis o que Mancini disse no vestiário depois da derrota para a Bélgica". É assim que Gazzetta.it destaca, relatando o humor do técnico após o 0 a 2 no Olímpico contra a Bélgica, na noite de sexta-feira, na partida que marcou o retorno de Roberto Mancini ao comando da Itália e a estreia de alguns novos jogadores da seleção italiana. Foram, porém, sobretudo os veteranos que acabaram no banco dos réus e que deixaram Mancio irritado.


"Sandro Tonali com Nicolò Barella no meio, Giovanni Di Lorenzo com Gianluca Mancini lá atrás, não é um jogo de duplas, é a tradução do conceito de “senadores” ausentes", lê-se no jornal.

  • A Gazzetta obviamente não traz aspas de Mancini, que seguem sob absoluto sigilo no vestiário, mas relata o sentido de suas palavras: "Nas suas palavras ao grupo reunido há uma reflexão que deve ser lida com olhos otimistas: o caminho tem que ser esse, um percurso longo e nada fácil, mas que vai nos levar longe, muito: essa é a síntese do técnico da Itália. Mancini lembrou aos seus jogadores o sentimento de uma nação de torcedores exasperados pelo que não foi conquistado nos últimos anos e, por isso, as vaias devem ser aceitas e compreendidas porque são fruto da amargura e de um amor traído".


    E, por fim: "Mancini reúne o grupo e lhe entrega uma lembrança para ser assimilada sem hesitações: dentro de um caminho certo é preciso colocar a atitude certa".


    Veremos se já a partir de amanhã à noite, no campo da Turquia, as palavras do técnico começarão a fazer efeito no ânimo dos jogadores da Itália, veteranos ou não.

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