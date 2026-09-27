"Os bastidores: eis o que Mancini disse no vestiário depois da derrota para a Bélgica". É assim que Gazzetta.it destaca, relatando o humor do técnico após o 0 a 2 no Olímpico contra a Bélgica, na noite de sexta-feira, na partida que marcou o retorno de Roberto Mancini ao comando da Itália e a estreia de alguns novos jogadores da seleção italiana. Foram, porém, sobretudo os veteranos que acabaram no banco dos réus e que deixaram Mancio irritado.
"Sandro Tonali com Nicolò Barella no meio, Giovanni Di Lorenzo com Gianluca Mancini lá atrás, não é um jogo de duplas, é a tradução do conceito de “senadores” ausentes", lê-se no jornal.