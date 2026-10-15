Martinez fez recentemente duras e surpreendentes críticas públicas à cúpula do clube após uma derrota para o Atlético de Madrid na Champions League. O argentino criticou o diretor de futebol Jason Wilcox e a diretoria em duas entrevistas distintas.

Martinez demonstrou profunda frustração com o que considera falta de apoio ao técnico Michael Carrick. O Manchester United ainda não respondeu publicamente às declarações polêmicas. Neville, porém, agora se pronunciou sobre a situação. O ex-defensor destacou os graves efeitos colaterais que comentários assim podem causar dentro do elenco.