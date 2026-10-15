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Gary Neville alerta que Lisandro Martinez “prejudicou” estrelas do Manchester United com desabafo público “surpreendente”
Reação exaltada após a partida
Martinez fez recentemente duras e surpreendentes críticas públicas à cúpula do clube após uma derrota para o Atlético de Madrid na Champions League. O argentino criticou o diretor de futebol Jason Wilcox e a diretoria em duas entrevistas distintas.
Martinez demonstrou profunda frustração com o que considera falta de apoio ao técnico Michael Carrick. O Manchester United ainda não respondeu publicamente às declarações polêmicas. Neville, porém, agora se pronunciou sobre a situação. O ex-defensor destacou os graves efeitos colaterais que comentários assim podem causar dentro do elenco.
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Jovens ficaram apreensivos
Em participação no The Overlap, Neville alertou que a frustração de Martinez com a falta de reforços para a defesa poderia ter um efeito devastador sobre os jovens jogadores. Ele apontou Yoro e Heaven como os mais propensos a serem afetados.
Ele disse: “Se você é Leny Yoro ou Ayden Heaven, é jovem e tem alguma insegurança sobre se firmar no time principal, você pensa: ‘Meu companheiro de zaga, campeão da Copa do Mundo, disse que deveríamos ter contratado mais jogadores para que eu não jogue’. Isso deixa você muito nervoso e ansioso.”
Passando dos limites
Embora Neville concordasse com o motivo da frustração de Martinez, discordou totalmente da decisão de expor essas queixas publicamente. Para ele, o zagueiro quebrou uma regra não escrita do vestiário.
“O que ele diz está certo, deveriam ter contratado mais defensores”, admitiu Neville. “Mas você não pode dizer isso como jogador. Se diz isso publicamente, está, na prática, afirmando que os jogadores com quem atua não são bons o suficiente. É aí que os jogadores precisam chamá-lo à atenção.”
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Futuro incerto em Old Trafford
As consequências das entrevistas explosivas de Martinez ainda estão por vir. O jogador da seleção argentina pode agora sofrer sanções disciplinares internas da direção do Manchester United e tem futuro incerto no clube.
O Manchester United precisará se reorganizar rapidamente em campo após o revés na Champions League. Enquanto isso, jovens defensores como Yoro e Heaven tentarão provar que estão prontos para assumir a responsabilidade quando forem chamados.
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