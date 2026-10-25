Fúria da Roma contra Allegri: expectativa pelas decisões da federação

A Roma não se conforma. O desabafo de Massimiliano Allegri, ontem, após o duelo no Maradona entre Roma e Napoli, não passou despercebido, embora tenha ido ao ar entre uma entrevista à TV e a coletiva de imprensa seguinte. As palavras do técnico do Napoli enfureceram a Roma: "No ano passado, colocaram a Champions nas mãos deles. Sempre eles...", disse ele, referindo-se à Roma e à classificação conquistada por Gian Piero Gasperini com a arrancada final, inclusive contra o Milan de Allegri: após a derrota na casa da Inter, a Roma somou seis vitórias e um empate, ultrapassando também o Milan na última rodada. Allegri insinua que o clube de Dan Friedkin teria recebido favorecimentos da arbitragem.







