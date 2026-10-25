A Roma não se conforma. O desabafo de Massimiliano Allegri, ontem, após o duelo no Maradona entre Roma e Napoli, não passou despercebido, embora tenha ido ao ar entre uma entrevista à TV e a coletiva de imprensa seguinte. As palavras do técnico do Napoli enfureceram a Roma: "No ano passado, colocaram a Champions nas mãos deles. Sempre eles...", disse ele, referindo-se à Roma e à classificação conquistada por Gian Piero Gasperini com a arrancada final, inclusive contra o Milan de Allegri: após a derrota na casa da Inter, a Roma somou seis vitórias e um empate, ultrapassando também o Milan na última rodada. Allegri insinua que o clube de Dan Friedkin teria recebido favorecimentos da arbitragem.
Fúria da Roma contra Allegri: expectativa pelas decisões da federação
A referência de Allegri
De Trigoria, transparece uma profunda irritação: ninguém acredita que a equipe tenha recebido qualquer favorecimento da arbitragem naquela reta final que a levou de volta à Liga dos Campeões após 7 anos. O próprio Gasperini ficou magoado, pois não esperava um "ataque" desse tipo de um colega que também é seu amigo. Allegri provavelmente se refere à partida contra o Parma, na qual a Roma virou o jogo nos acréscimos, de 1 a 2 para 3 a 2, graças a um pênalti decisivo de Malen, cuja marcação nem todos consideraram clara e justa. O Milan, por sua vez, desperdiçou a classificação ao perder em casa para o Cagliari justamente na última rodada.
A IRRITAÇÃO DA ROMA
Permanecem a surpresa e a irritação da Roma com falas inesperadas e consideradas totalmente inoportunas. Em Trigoria, agora também se espera que os órgãos competentes esclareçam as declarações em questão.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.