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simone Inzaghi - Martinelli - سيموني إنزاجي - جابرييل مارتينيليAI - Gemini
Ahmed Mansy

Traduzido por

Fraturou a asa e perdeu uma vaga de estrangeiro: como o Al-Hilal se expôs apesar dos milhões do mercado da bola?

Especiais e Opinião
Al Hilal
Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
Malcom
G. Martinelli
C. Summerville
O. Watkins
M. Meite
A. Radif
Arábia Saudita
Brasil
Países Baixos
England
França

Nomes de peso e cifras milionárias: uma equação da qual o Al-Hilal foi o principal protagonista na Saudi Pro League nos últimos anos, mas que nem sempre significa sucesso na construção de um time forte capaz de conquistar títulos.

Essa equação foi repetida pelo "Zaeem" na última janela de transferências de verão, quando gastou fortunas que se aproximaram da barreira de um bilhão de riais e contratou nomes de brilho na Premier League inglesa, mas não conseguiu montar o time da melhor forma possível.

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  • Milhões do Al-Hilal

    O Al-Hilal contratou 9 jogadores durante a última janela de transferências de verão, entre eles um trio de estrangeiros vindos da Premier League: o brasileiro Gabriel Martinelli, do Arsenal, o inglês Ollie Watkins, do Aston Villa, e o holandês Crysencio Summerville, do West Ham.

    O trio recém-contratado entrou na lista dos 5 jogadores mais caros da história do clube, ao lado do brasileiro Neymar da Silva, que lidera o ranking com 90 milhões de euros, e de seu compatriota Malcom, que aparece em quarto com 60 milhões.

    Por outro lado, Martinelli ficou na segunda posição com 70 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, seguido por Summerville em terceiro, com 64,5 milhões de euros, e Watkins na quinta posição, avaliado em 58,4 milhões de euros.

    Esse trio também passou a integrar as 10 transferências mais caras da história do Campeonato Saudita, com Martinelli e Summerville ocupando a terceira e a quarta posições, atrás de Neymar e do colombiano Jhon Durán, enquanto Watkins ficou na décima colocação.

    Além do trio estrangeiro, o Al-Hilal contratou 6 jogadores locais, totalizando 9 jogadores contratados na última janela de verão, por cerca de 206 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 900 milhões de riais sauditas.

    Dessa forma, o Al-Hilal foi a equipe que mais gastou em contratações durante a última janela de transferências de verão, com uma diferença enorme para o Al-Ahli, segundo colocado, que gastou cerca de 84,2 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

    • Publicidade
  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Hilal com a asa quebrada

    E apesar desse gasto colossal em contratações, o Al-Hilal se expôs em duas posições importantes, a primeira delas a de ponta-direita, ficando sem um jogador estrangeiro capaz de atuar nessa posição como primeira opção.

    O Al-Hilal decidiu sacrificar seu craque brasileiro Malcom, que ocupava essa posição ao longo dos últimos três anos, após concordar com sua transferência para o clube emiradense Al-Jazira, sem receber nenhuma compensação financeira.

    A saída de Malcom deixou Sultan Mandash sozinho nessa posição, com a possibilidade de recorrer ao recém-chegado do Al-Feiha, o jovem jogador Sabri Dahal, embora o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, tenha revelado seu desejo de utilizá-lo como lateral.

    E ficou evidente que a decisão de dispensar o ponta brasileiro não foi acertada, sobretudo porque ele tem apenas 29 anos de idade, o que significa que não ficou velho, além de ter participado de 88 gols em 139 partidas pelo Al-Hilal, marcando 47 deles e dando 41 assistências.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Balança do Al-Hilal desequilibrada

    O que tornou a decisão da saída de Malcom ainda pior foi o fato de ela ter ocorrido em razão da contratação de seu compatriota Gabriel Martinelli, do Arsenal, apesar de este último atuar essencialmente na posição de ponta-esquerda, a mesma ocupada pelo outro reforço, Cresençio Summerville.

    Inzaghi foi questionado sobre esse assunto na coletiva de imprensa que se seguiu à vitória sobre o Al-Shabab no dérbi de Riade, e afirmou que Martinelli e Summerville se revezariam entre as pontas direita e esquerda, já que ambos jogam essencialmente pela esquerda.

    E aqui vem a pergunta mais importante: o que leva o Al-Hilal, ao gastar essas quantias vultosas, a contratar jogadores estrangeiros para o mesmo setor, ao mesmo tempo em que dispensa o jogador estrangeiro que se destacava no outro lado do campo?

    No momento em que Sultan Mandash será o único ponta-direita no elenco do Al-Hilal, ele provavelmente não jogará, em benefício de um ponta-esquerda que não pode ficar no banco como reserva mesmo que jogue fora de sua posição, entre Summerville e Martinelli.

    O maior problema surgirá após o retorno do capitão Salem Al-Dawsari da lesão, quando ele se verá como reserva de dois pontas estrangeiros que o Al-Hilal contratou para a sua posição, sem que tenha concordado com sua saída para algum clube da liga saudita ou catariana.

    E o mau planejamento fica ainda mais evidente após o Al-Hilal ter contratado também dois pontas locais para o setor esquerdo, que talvez nunca venham a atuar: Nawaf Al-Habashi, do Al-Hazm, e Abdullah Al-Anzi, do Al-Fateh.

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  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    O Al-Hilal sem 8 estrangeiros

    Atualmente, o Al-Hilal conta com 11 jogadores estrangeiros em seu elenco, mas não conseguirá escalar 8 deles como titulares em nenhuma partida, apesar de os regulamentos permitirem isso, devido a um mau planejamento, especificamente na posição de centroavante.

    O Al-Hilal dispensou 4 atacantes na última janela de transferências de verão. Alguns podem pensar que o mais importante deles seria o francês Karim Benzema, ou o brasileiro Marcos Leonardo, ou até mesmo o uruguaio Darwin Núñez, porém o mais importante foi o quarto jogador.

    Trata-se do atacante saudita Abdullah Radif, de quem o Al-Hilal abriu mão de forma gratuita, transferindo-se para o Al-Ahli em uma negociação de transferência livre, após disputa com o vizinho e outro rival tradicional, o Al-Ittihad.

    O erro cometido pelo Al-Hilal com a saída de Radif não está no fato de ele ser melhor do que qualquer um dos atacantes remanescentes ou que partiram, mas sim relacionado à sua nacionalidade.

    Radif era uma solução ideal para o Al-Hilal como atacante reserva do inglês Ollie Watkins nas partidas da Roshn League, a fim de dar ao time a capacidade de aproveitar todos os oito estrangeiros na escalação titular, em vez de manter um deles como reserva, como vem ocorrendo recentemente.

    Inzaghi se viu obrigado a manter o marfinense Mohamed Kader Meïté no banco de reservas, utilizando apenas 7 estrangeiros na escalação titular, para poder contar com ele caso decida substituir Watkins por qualquer motivo.

    Esse dilema começou na última janela de transferências de inverno, quando Abdullah Al-Hamdan saiu para o Al-Nassr e Radif deixou o clube por empréstimo. E, embora o time tenha sofrido por causa disso na segunda metade da temporada passada, ele não resolveu essa crise na janela de transferências de verão.

    Por causa disso, Inzaghi será obrigado a utilizar apenas 7 estrangeiros na escalação titular, ou a não colocar um atacante reserva no banco, contando com a capacidade dos jogadores de ponta para ocupar essa posição em caso de necessidade.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Falha no coração

    Outro problema que o mercado de transferências de verão não resolveu no Al-Hilal, e que na verdade agravou, é a crise na zaga central, já que "O Líder" não contratou nenhum jogador para esta posição, apesar de Inzaghi ter anunciado seu desejo de fazê-lo.

    O Al-Hilal encerrou a temporada passada com 5 zagueiros, dos quais saiu o espanhol Pablo Marí após o fim de seu empréstimo, e o turco Yusuf Akçiçek esteve perto de partir também, antes do recuo nos momentos finais.

    É verdade que o Al-Hilal conta com 4 zagueiros no momento atual, um número que parece adequado até certo ponto, mas a situação muda com o acirramento das competições e o aumento da pressão dos jogos, o que provoca as lesões.

    O curioso é que o Al-Hilal sofreu com isso cedo, após a lesão de Ali Lajami e Yusuf Akçiçek, antes de o senegalês Kalidou Koulibaly se juntar a eles diante do Al-Ahli, e antes deles Hassan Tambakti estava voltando justamente de sua lesão.

    Se isso se repetir, pode levar Inzaghi a recorrer ao meio-campista português Rúben Neves nesta posição de forma temporária, como fez diante do Neom, mas isso faz o Al-Hilal perder seu principal jogador no meio-campo.

  • Richard HughesGoal Ar Only GFX

    A solução está na mente do Liverpool

    Agora, depois que o escocês Richard Hughes se tornou o novo diretor esportivo do Al-Hilal, tornou-se imprescindível que ele elimine a mentalidade com que o clube saudita atuou no mercado durante as duas últimas janelas de transferências.

    Hughes assumiu o cargo de diretor esportivo no Al-Hilal após dois anos que passou no Liverpool desde 2024, nos quais teve sucesso em fechar diversas contratações de peso, seja em termos de nomes ou de nível.

    Nomes de destaque nem sempre são a solução, assim como o dinheiro em abundância, mas é preciso planejar a construção de um time completo, que reúna peças diferenciadas em cada posição e que aproveite cada vaga disponível para reforçá-lo, e não para enfraquecer seus rivais.

Campeonato Saudita
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