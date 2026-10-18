Fratura na mandíbula: Dibu Martinez foi operado nesta manhã. O estado de saúde

Martinez recebeu atendimento em campo por oito minutos antes de ser retirado de maca. Levado ao hospital, ele também foi diagnosticado com uma concussão, como confirmou posteriormente o técnico Xabi Alonso, segundo a ANSA. Nesta manhã, em suas redes sociais, o goleiro campeão do mundo em 2022 publicou uma foto sua no hospital com uma mensagem aos torcedores. "Obrigado a todos pelas mensagens. A cirurgia correu bem. O mais importante é que vencemos e não sofremos gols. Daqui a algumas semanas estarei de volta a campo".







