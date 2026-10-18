Emiliano Martinez, goleiro do Chelsea, voltará a campo "daqui a algumas semanas" após uma cirurgia à qual foi submetido nesta manhã por causa da lesão sofrida na vitória por 2 a 0 sobre o Everton, no sábado, pela Premier League. O jogador de 34 anos da seleção argentina sofreu uma fratura do maxilar após um choque acidental com o zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite, durante o segundo tempo da partida disputada ontem no Hill Dickinson Stadium.
Getty Images Sport
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Fratura na mandíbula: Dibu Martinez foi operado nesta manhã. O estado de saúde
Martinez recebeu atendimento em campo por oito minutos antes de ser retirado de maca. Levado ao hospital, ele também foi diagnosticado com uma concussão, como confirmou posteriormente o técnico Xabi Alonso, segundo a ANSA. Nesta manhã, em suas redes sociais, o goleiro campeão do mundo em 2022 publicou uma foto sua no hospital com uma mensagem aos torcedores. "Obrigado a todos pelas mensagens. A cirurgia correu bem. O mais importante é que vencemos e não sofremos gols. Daqui a algumas semanas estarei de volta a campo".
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