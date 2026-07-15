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Zinedine ZidaneGetty Images
Gianluca Minchiotti

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França: veja o cronograma para a contratação de Zidane como novo técnico

França
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Z. Zidane

O ex-vencedor da Bola de Ouro assinará o contrato assim que a Copa do Mundo terminar

Conforme informa Fabrizio Romano, a Federação Francesa planeja assinar todos os documentos formais com Zinedine Zidane após o término da Copa do Mundo. Zidane nunca levou em consideração nenhuma outra proposta nos últimos 8 meses; ele só queria o cargo na seleção francesa.

  • Será, portanto, Zizou quem assumirá o lugar de Didier Deschamps no comando da seleção francesa. Deschamps deixa o cargo após 14 anos (2012-2026), e a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, marcada para sábado entre a França e o perdedor da semifinal Inglaterra x Argentina, será seu último jogo no comando dos Bleus.


    A era Zidane está prestes a começar.


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