França: veja o cronograma para a contratação de Zidane como novo técnico

Será, portanto, Zizou quem assumirá o lugar de Didier Deschamps no comando da seleção francesa. Deschamps deixa o cargo após 14 anos (2012-2026), e a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, marcada para sábado entre a França e o perdedor da semifinal Inglaterra x Argentina, será seu último jogo no comando dos Bleus.





A era Zidane está prestes a começar.



