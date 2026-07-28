Zinedine Zidane é o novo técnico da França. A FFF, a Federação Francesa de Futebol, oficializou a chegada do ex-Real Madrid, que assinou até 2030. Ele comandará a França na Eurocopa de 2028 e na Copa do Mundo de 2030. "Este é um momento excepcional", afirmou o presidente da FFF, Philippe Diallo. "Fazia 14 anos que a federação não estava em condições de nomear um novo técnico. Gostaria de dizer uma palavra sobre Deschamps: por 14 anos ele levou a seleção francesa ao topo. Reabilitou a imagem da França em campo. É importante que seu trabalho seja reconhecido".
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França, oficial: Zinedine Zidane é o novo técnico da seleção. Ele assinou até 2030
FRANÇA, PRIMEIRA ESCOLHA
"É uma alegria imensa", disse Zidane. "Estou realmente feliz. Estou pronto para o desafio, isso me motiva. A única coisa que eu queria fazer depois da minha experiência no Real Madrid. Eu sei disso desde quando era criança, comecei nas categorias de base, passei por todas as etapas até chegar à seleção principal, o ápice. A única coisa que me motiva é poder trabalhar por esta equipe e vê-la continuar vencendo. Comandar a França é a única coisa que eu queria fazer depois da minha experiência no Real Madrid. Recusei ofertas para ser o técnico da França. Eu sei disso desde quando era criança, comecei nas categorias de base, passei por todas as etapas até chegar à seleção principal, o ápice. A única coisa que me motiva é poder trabalhar por esta equipe e vê-la continuar vencendo."
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