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Ao VivoIngressos
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Federico Zanon
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França: o campeonato feminino chega aos grandes estádios

Futebol feminino
Premiere Ligue

Pela segunda temporada consecutiva, a Ligue Féminine de Football Professionnel, em estreita colaboração com os clubes do campeonato Arkema Première Ligue, organizou uma rodada dedicada aos grandes estádios, nos dias 3 e 4 de outubro, por ocasião da quarta rodada do campeonato.


No próximo fim de semana, as campeãs da França do Lyon receberão o recém-promovido Toulouse no Parc OL, o Nantes jogará na Beaujoire contra o Montpellier, o Strasbourg entrará em campo no Meinau contra o Marseille, o Paris FC jogará contra o Lens em Charléty, o Fleury 91 e o Paris Saint-Germain se enfrentarão no estádio Essonne; e o Le Havre AC receberá o US Saint-Malo no estádio Océane​.


  • Crescimento constante

    Essa iniciativa, que na temporada passada atraiu mais de 69.000 espectadores aos estádios, será repetida também na 19ª rodada do próximo mês de março. Na temporada passada, o público nos estádios aumentou 41%, colocando o campeonato francês feminino na terceira posição entre as ligas europeias mais acompanhadas nos estádios.

  • PERCEPÇÃO EM EVOLUÇÃO

    Jean-Michel Aulas, presidente da LFFP: “Essas ‘jornadas dos grandes estádios’ são indicadores muito significativos da evolução do nosso campeonato e, de modo mais geral, da percepção do futebol feminino na sociedade e entre as jogadoras tradicionais deste esporte. Temos muito orgulho do empenho de todos aqueles que tornaram possível esta jornada e esperamos que os espectadores compareçam em grande número. No entanto, não se trata de um evento isolado, porque durante toda a temporada, além dessas jornadas especiais, os clubes abrirão as portas de seus estádios principais. Teremos, portanto, partidas no Vélodrome, em La Mosson, no Stadium e no Parc des Princes.”

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