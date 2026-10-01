França: o campeonato feminino chega aos grandes estádios

Pela segunda temporada consecutiva, a Ligue Féminine de Football Professionnel, em estreita colaboração com os clubes do campeonato Arkema Première Ligue, organizou uma rodada dedicada aos grandes estádios, nos dias 3 e 4 de outubro, por ocasião da quarta rodada do campeonato.
No próximo fim de semana, as campeãs da França do Lyon receberão o recém-promovido Toulouse no Parc OL, o Nantes jogará na Beaujoire contra o Montpellier, o Strasbourg entrará em campo no Meinau contra o Marseille, o Paris FC jogará contra o Lens em Charléty, o Fleury 91 e o Paris Saint-Germain se enfrentarão no estádio Essonne; e o Le Havre AC receberá o US Saint-Malo no estádio Océane.