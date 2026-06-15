França, Deschamps: “A Espanha é a grande favorita da Copa do Mundo”

Didier Deschamps, técnico da França campeã mundial em 2018 e vice-campeã em 2022, prepara-se para comandar os franceses naquela que será sua última Copa do Mundo como técnico dos Bleus. Amanhã, a França estreia contra o Senegal: “É uma das melhores seleções do mundo, obviamente também da África. Alguns jogadores do Senegal atuam nos melhores clubes do mundo. Eles têm um meio-campo que funciona bem; defensivamente, na Copa Africana das Nações, eles se saíram muito bem. O Senegal tem capacidade atlética, mas não só isso. Será uma estreia na Copa do Mundo, em um grupo onde estão o Iraque e a Noruega”.