Didier Deschamps, técnico da França campeã mundial em 2018 e vice-campeã em 2022, prepara-se para comandar os franceses naquela que será sua última Copa do Mundo como técnico dos Bleus. Amanhã, a França estreia contra o Senegal: “É uma das melhores seleções do mundo, obviamente também da África. Alguns jogadores do Senegal atuam nos melhores clubes do mundo. Eles têm um meio-campo que funciona bem; defensivamente, na Copa Africana das Nações, eles se saíram muito bem. O Senegal tem capacidade atlética, mas não só isso. Será uma estreia na Copa do Mundo, em um grupo onde estão o Iraque e a Noruega”.
AFP
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França, Deschamps: “A Espanha é a grande favorita da Copa do Mundo”
ESPANHA É A GRANDE FAVORITA
Em seguida, o ex-meio-campista (campeão mundial também como jogador e capitão, em 1998) amplia o assunto: “Acho que há apenas uma seleção favorita e acredito que seja a Espanha. A França tem a ambição de conquistar este título, mas o caminho é muito longo e difícil. Temos potencial para vencê-lo, considerando os resultados das duas últimas edições. Tenho muitos jogadores de alto nível que disputam uma Copa do Mundo pela primeira vez. Não vejo a França como uma seleção superior. Não tenho dúvidas: a Espanha é a grande favorita”.