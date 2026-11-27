A pausa do Brooklyn ocorre após o clube deixar de cumprir algumas exigências financeiras estabelecidas para que os times possam atuar na USL. Nesta pré-temporada, a liga tem sido mais rigorosa na aplicação de suas regras financeiras enquanto busca implantar um sistema de acesso e rebaixamento em 2028. A GOAL noticiou inicialmente que jogadores e USLPA realizaram reuniões de emergência na semana passada.

O clube confirmou a notícia em um comunicado na tarde de sexta-feira:

"No futebol masculino, o Brooklyn FC não disputará a USL Championship em 2027 enquanto trabalhamos para reorganizar nossas operações, com o objetivo de voltar a competir na USL League One em 2028", afirmou o clube.

Vários clubes da USL League One encerraram as atividades nesta temporada. O Brooklyn, porém, é o primeiro time da Championship a interromper sua participação e o primeiro desde que o North Carolina FC fechou as portas no fim de 2025.