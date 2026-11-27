Fontes: Brooklyn FC suspenderá atividades em 2027 e poderá voltar à USL em 2028
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Exigências da liga não cumpridas
A pausa do Brooklyn ocorre após o clube deixar de cumprir algumas exigências financeiras estabelecidas para que os times possam atuar na USL. Nesta pré-temporada, a liga tem sido mais rigorosa na aplicação de suas regras financeiras enquanto busca implantar um sistema de acesso e rebaixamento em 2028. A GOAL noticiou inicialmente que jogadores e USLPA realizaram reuniões de emergência na semana passada.
O clube confirmou a notícia em um comunicado na tarde de sexta-feira:
"No futebol masculino, o Brooklyn FC não disputará a USL Championship em 2027 enquanto trabalhamos para reorganizar nossas operações, com o objetivo de voltar a competir na USL League One em 2028", afirmou o clube.
Vários clubes da USL League One encerraram as atividades nesta temporada. O Brooklyn, porém, é o primeiro time da Championship a interromper sua participação e o primeiro desde que o North Carolina FC fechou as portas no fim de 2025.
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Um time em dificuldades
A notícia vem após meses de dificuldades para o time masculino, que venceu apenas cinco jogos em sua temporada de estreia. O diretor esportivo e gerente-geral Brian McBride deixou o clube em 13 de novembro, pouco depois do fim da temporada regular masculina. Sediado em Coney Island, o clube fez mudanças significativas em sua diretoria desde a fundação, em 2023. O primeiro presidente, Max Mansfield, ingressou no clube em 2021 e saiu em junho de 2024, antes mesmo de o time disputar uma partida.
- Patrick McCormack
Uma liga em transformação
A decisão de suspender as atividades ocorre após uma ampla mudança na forma como a direção da liga regula os times. Vários clubes tiveram suas finanças acompanhadas de perto nesta pré-temporada, e existe a possibilidade de que outros encerrem as atividades antes do próximo ano.
"Temos outras conversas em andamento e seremos estratégicos. Vamos simplesmente dizer: ‘Olha, se não acharmos que vocês podem ser um clube bem-sucedido, cuidar dos jogadores e administrar bem o negócio, então não vamos permitir que entrem’. Podemos ter dois, três ou quatro times que decidiremos retirar porque não achamos que atendem aos padrões que queremos alcançar", disse à GOAL o presidente e CEO da USL, Paul McDonough.
O Brooklyn é o quarto clube da USL a suspender as atividades nesta pré-temporada.
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Uma possível volta às competições
Isso não significa o fim definitivo do time masculino do Brooklyn FC. A liga está aberta à possibilidade de o clube voltar a jogar na USL League One até 2028, caso cumpra determinadas exigências financeiras, confirmaram fontes. O clube confirmou sua intenção de retornar:
"O Brooklyn FC continuará trabalhando em estreita colaboração com a USL nos próximos meses, e o retorno do clube dependerá do cumprimento das exigências da liga", afirmou.
Até lá, a liga poderá estar completamente diferente. A USL tenta criar uma nova estrutura para o futebol nos Estados Unidos, com três ligas profissionais em um sistema de acesso e rebaixamento. A nova primeira divisão, USL Premier, deve contar com 20 times em até uma década. Haverá outros 20 na Championship e 40 na USL League One.
A USL e a USLPA chegaram a um acordo coletivo de trabalho histórico no início deste ano. O acordo inclui disposições para a recém-criada primeira divisão, além de proteções adicionais para o caso de clubes enfrentarem problemas financeiros.
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