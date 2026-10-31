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AC Milan v AS RomaGetty Images Sport
Traduzido por

Florenzi: "Conversei com Maignan e Bartesaghi, eles me disseram que..."

Milan x Inter de Milão
Milan
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Campeonato Italiano
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Alessandro Florenzi falou à Sky Sport 24 sobre a conversa que teve com Mike Maignan e Davide Bartesaghi, seus ex-companheiros de equipe: "Falei com Maignan e Bartesaghi antes de eles voltarem para o túnel: estavam felizes e me passaram a impressão de que precisavam dessa vitória. Precisavam dela para levantar o moral e seguir em uma trajetória que não é fácil".

  • Depois, continua: "O Milan que vimos nesta noite é um time que certamente dá motivos para ter esperança e, como também diziam no estúdio, para mim Rabiot e Pulisic, além da grande partida de Moreira, são os líderes em campo dos quais este Milan tem dificuldade de abrir mão".

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