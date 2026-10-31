Alessandro Florenzi falou à Sky Sport 24 sobre a conversa que teve com Mike Maignan e Davide Bartesaghi, seus ex-companheiros de equipe: "Falei com Maignan e Bartesaghi antes de eles voltarem para o túnel: estavam felizes e me passaram a impressão de que precisavam dessa vitória. Precisavam dela para levantar o moral e seguir em uma trajetória que não é fácil".
Florenzi: "Conversei com Maignan e Bartesaghi, eles me disseram que..."
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
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SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Depois, continua: "O Milan que vimos nesta noite é um time que certamente dá motivos para ter esperança e, como também diziam no estúdio, para mim Rabiot e Pulisic, além da grande partida de Moreira, são os líderes em campo dos quais este Milan tem dificuldade de abrir mão".
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