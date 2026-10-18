Luca Marelli, especialista em arbitragem da DAZN, comenta: "Realmente não entendo como ele não marcou falta e como esse gol foi validado. Kempf não faz nada para evitar o contato e, pelo contrário, segura ostensivamente o jogador da Fiorentina, que fica imobilizado. Era falta, sem a menor dúvida".





Vale lembrar que o árbitro da partida é Di Bello, com Pezzuto no VAR.



