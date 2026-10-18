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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Fiorentina x Como, Marelli: "Não entendo como esse gol foi validado. Foi falta, sem dúvida nenhuma"

Fiorentina x Como
Campeonato Italiano
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Como

Decisão controversa da arbitragem no primeiro gol dos visitantes

Protestos da Fiorentina contra o primeiro gol do Como na partida desta tarde no Franchi, válida pela sétima rodada da Serie A. O lance: Liberali vence De Gea com um belo chute de esquerda com efeito, mas a Fiorentina reclama de uma falta de Kempf em Gonçalves momentos antes, no início da jogada.


  • Luca Marelli, especialista em arbitragem da DAZN, comenta: "Realmente não entendo como ele não marcou falta e como esse gol foi validado. Kempf não faz nada para evitar o contato e, pelo contrário, segura ostensivamente o jogador da Fiorentina, que fica imobilizado. Era falta, sem a menor dúvida".


    Vale lembrar que o árbitro da partida é Di Bello, com Pezzuto no VAR.


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