Luca Marelli, especialista em arbitragem da DAZN, comenta: "Realmente não entendo como ele não marcou a falta e como esse gol foi confirmado. Kempf (na verdade, Milla, nota da redação) não faz nada para evitar o contato e, ainda por cima, segura ostensivamente o jogador da Fiorentina, que fica preso como em uma morsa. Foi falta, sem dúvida".





Vale lembrar que o árbitro da partida é Di Bello, com Paterna no VAR.



