Protestos da Fiorentina no primeiro gol do Como no jogo desta tarde no Franchi, válido pela sétima rodada da Serie A. Na jogada, Liberali vence De Gea com um belo chute colocado de esquerda, mas a Fiorentina reclama muito de uma falta de Milla em Gonçalves pouco antes, no início da jogada.
Getty Images Sport
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Fiorentina x Como, Marelli: "Não entendo como esse gol foi validado, foi falta sem dúvida alguma"
Luca Marelli, especialista em arbitragem da DAZN, comenta: "Realmente não entendo como ele não marcou a falta e como esse gol foi confirmado. Kempf (na verdade, Milla, nota da redação) não faz nada para evitar o contato e, ainda por cima, segura ostensivamente o jogador da Fiorentina, que fica preso como em uma morsa. Foi falta, sem dúvida".
Vale lembrar que o árbitro da partida é Di Bello, com Paterna no VAR.
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