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Ao VivoIngressos
Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Fiorentina x Como AO VIVO: gols, melhores lances e ficha técnica

Fiorentina x Como
Campeonato Italiano
Fiorentina
Como

Acompanhe ao vivo a partida no Franchi, válida pela sétima rodada da Serie A.

Na sétima rodada da Serie A, a Fiorentina de Paolo Vanoli recebe o Como de Cesc Fàbregas no Franchi. Na tabela, as duas equipes estão separadas por sete pontos: o Como tem 11, e a Fiorentina, 4. O ex-jogador da Fiorentina Kean está fora por lesão, e o Como disputa esta partida entre dois compromissos pela Champions League (nesta semana, perdeu para o Feyenoord; na próxima, receberá o Manchester United). Por isso, o técnico espanhol precisa fazer mudanças moderadas na escalação, com a provável presença de Liberali e Caqueret entre os titulares. A bola rola em Florença às 15h, com arbitragem de Di Bello e Pezzuto no VAR.


FIORENTINA-COMO

AUTORES DOS GOLS:




  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    ...

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie, Pellegrino. Técnico: Vanoli.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Liberali; Douvikas. Técnico: Fàbregas.


    ÁRBITRO: Di Bello

    ADVERTIDOS:

    EXPULSOS:

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