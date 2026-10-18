Fiorentina x Como AO VIVO: gols, melhores lances e ficha técnica

Na sétima rodada da Serie A, a Fiorentina de Paolo Vanoli recebe o Como de Cesc Fàbregas no Franchi. Na tabela, as duas equipes estão separadas por sete pontos: o Como tem 11, e a Fiorentina, 4. O ex-jogador da Fiorentina Kean está fora por lesão, e o Como disputa esta partida entre dois compromissos pela Champions League (nesta semana, perdeu para o Feyenoord; na próxima, receberá o Manchester United). Por isso, o técnico espanhol precisa fazer mudanças moderadas na escalação, com a provável presença de Liberali e Caqueret entre os titulares. A bola rola em Florença às 15h, com arbitragem de Di Bello e Pezzuto no VAR.





FIORENTINA-COMO

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