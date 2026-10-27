Como informa o comunicado oficial da Fiorentina: "A ACF Fiorentina informa que, na manhã de hoje, o jogador Marin Pongracic foi submetido a exames clínicos e complementares, após a lesão sofrida durante a partida do campeonato entre Inter e Fiorentina".
Getty Images Sport
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Fiorentina: Pongracic tem lesão; o boletim médico
A nota prossegue: "Os exames realizados identificaram uma lesão miofascial na cabeça longa do bíceps femoral da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento e a reabilitação previstos e será reavaliado nas próximas semanas".
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