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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Fiorentina: Pongracic tem lesão; o boletim médico

M. Pongracic
Fiorentina
Campeonato Italiano

Exames após a lesão sofrida durante a partida do campeonato contra a Inter

Como informa o comunicado oficial da Fiorentina: "A ACF Fiorentina informa que, na manhã de hoje, o jogador Marin Pongracic foi submetido a exames clínicos e complementares, após a lesão sofrida durante a partida do campeonato entre Inter e Fiorentina".

  • A nota prossegue: "Os exames realizados identificaram uma lesão miofascial na cabeça longa do bíceps femoral da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento e a reabilitação previstos e será reavaliado nas próximas semanas".


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