Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Fiorentina, nota à Liga da Serie A sobre o VAR: "Episódios graves que podem comprometer a credibilidade de todo o sistema"

Fiorentina
Campeonato Italiano

Novo pronunciamento da Fiorentina após os lances de arbitragem na partida contra o Como

Novo episódio na disputa entre a Fiorentina e a Liga da Serie A, após a atuação do árbitro Di Bello na partida que a Fiorentina perdeu para o Como, pela sétima rodada da Serie A. Após os primeiros pedidos de esclarecimento e as respostas, consideradas insuficientes, a Fiorentina divulgou uma nova nota.

  • A nota da Fiorentina: "A Fiorentina toma conhecimento da resposta da Lega Serie A, mas considera os argumentos apresentados em resposta insatisfatórios e incompletos, pois não esclarecem de forma alguma como ocorreu a ausência de revisão pelo VAR no primeiro gol do Como nem fornecem qualquer imagem em vídeo da jogada em movimento que esclareça definitivamente a existência do impedimento no gol anulado de Pongracic. O clube continuará recorrendo a todas as instituições esportivas competentes para obter as explicações necessárias e esclarecer definitivamente situações e episódios graves que podem comprometer a credibilidade de todo o sistema".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
INT

INT

Campeonato Italiano

25 de out. de 2026

FIO

FIO