A nota da Fiorentina: "A Fiorentina toma conhecimento da resposta da Lega Serie A, mas considera os argumentos apresentados em resposta insatisfatórios e incompletos, pois não esclarecem de forma alguma como ocorreu a ausência de revisão pelo VAR no primeiro gol do Como nem fornecem qualquer imagem em vídeo da jogada em movimento que esclareça definitivamente a existência do impedimento no gol anulado de Pongracic. O clube continuará recorrendo a todas as instituições esportivas competentes para obter as explicações necessárias e esclarecer definitivamente situações e episódios graves que podem comprometer a credibilidade de todo o sistema".