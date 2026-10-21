Novo episódio na disputa entre a Fiorentina e a Liga da Serie A, após a atuação do árbitro Di Bello na partida que a Fiorentina perdeu para o Como, pela sétima rodada da Serie A. Após os primeiros pedidos de esclarecimento e as respostas, consideradas insuficientes, a Fiorentina divulgou uma nova nota.
Fiorentina, nota à Liga da Serie A sobre o VAR: "Episódios graves que podem comprometer a credibilidade de todo o sistema"
A nota da Fiorentina: "A Fiorentina toma conhecimento da resposta da Lega Serie A, mas considera os argumentos apresentados em resposta insatisfatórios e incompletos, pois não esclarecem de forma alguma como ocorreu a ausência de revisão pelo VAR no primeiro gol do Como nem fornecem qualquer imagem em vídeo da jogada em movimento que esclareça definitivamente a existência do impedimento no gol anulado de Pongracic. O clube continuará recorrendo a todas as instituições esportivas competentes para obter as explicações necessárias e esclarecer definitivamente situações e episódios graves que podem comprometer a credibilidade de todo o sistema".
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