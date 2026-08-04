A Fiorentina tem o dossiê Mastantuono há um mês, mas nas últimas horas teve o receio de vê-lo ser tirado pelo Napoli: Grosso ligou diretamente para o jogador nascido em 2007, explicando que, para ele, a Viola planejou um papel central no novo projeto. E que, na sua maneira de jogar, as qualidades do argentino seriam absolutamente funcionais. Agora a Fiorentina assumiu a dianteira e se aproxima da reta final: as relações com o Real Madrid após o negócio Valdepenas.