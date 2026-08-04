Fabio Paratici está revolucionando a Fiorentina no mercado com uma série de contratações muito interessantes: os defensores Dragusin do Tottenham e Valdepenas do Real Madrid, o meio-campista francês Atta da Udinese, os pontas Alex Jimenez (ex-Milan) do Bournemouth e Joao Mario da Juventus. O próximo, salvo complicações, será realmente uma contratação de cinco estrelas para o clube viola: o talento argentino Franco Mastantuono.
Traduzido por
Fiorentina, Mastantuono está a um passo: decisiva a ligação com Grosso, valores e detalhes
O Napoli tentou, Grosso foi decisivo
A Fiorentina tem o dossiê Mastantuono há um mês, mas nas últimas horas teve o receio de vê-lo ser tirado pelo Napoli: Grosso ligou diretamente para o jogador nascido em 2007, explicando que, para ele, a Viola planejou um papel central no novo projeto. E que, na sua maneira de jogar, as qualidades do argentino seriam absolutamente funcionais. Agora a Fiorentina assumiu a dianteira e se aproxima da reta final: as relações com o Real Madrid após o negócio Valdepenas.
O Real Madrid ajudará na contratação
O Real Madrid está acertando os últimos detalhes sobre a quantia que depositará nos cofres de Mastantuono em relação ao salário de 3,5 milhões de euros. A operação com a Fiorentina será fechada por empréstimo sem opção de compra, e o acordo total está próximo.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.