A Fiorentina informou que o meia-atacante argentino Franco Mastantuono precisou passar por uma cirurgia hoje para tratar o problema na mão sofrido durante a derrota para o Genoa pelo campeonato. O ex-Real Madrid foi operado, mas deve voltar a ficar à disposição de Vanoli graças ao uso de uma órtese.
Fiorentina, Mastantuono é operado em uma das mãos
O COMUNICADO
Este é o comunicado oficial da Fiorentina sobre o procedimento ao qual o jogador foi submetido hoje: "A ACF Fiorentina informa que, na tarde de hoje, o jogador Franco Mastantuono foi submetido a um procedimento ambulatorial de redução e síntese de uma fratura do IV metacarpo da mão esquerda, ocorrida após um trauma contusivo durante a partida do campeonato entre Genoa e Fiorentina"
À disposição imediatamente
A Fiorentina também confirmou, em seu comunicado, o tempo de recuperação após a cirurgia. Ou melhor, reiterou que a operação não impedirá Mastantuono de voltar imediatamente a campo e de estar plenamente à disposição para a próxima partida, na qual a Fiorentina enfrentará o Como em Florença:
"A partir de amanhã, o jogador retomará normalmente as atividades com o grupo e estará plenamente à disposição para o próximo compromisso pelo campeonato."
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