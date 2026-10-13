A Fiorentina também confirmou, em seu comunicado, o tempo de recuperação após a cirurgia. Ou melhor, reiterou que a operação não impedirá Mastantuono de voltar imediatamente a campo e de estar plenamente à disposição para a próxima partida, na qual a Fiorentina enfrentará o Como em Florença:

"A partir de amanhã, o jogador retomará normalmente as atividades com o grupo e estará plenamente à disposição para o próximo compromisso pelo campeonato."