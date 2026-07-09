A Fiorentina apresenta o novo técnico, Fabio Grosso. Estas foram as palavras do ex-jogador do Sassuolo na coletiva de imprensa.
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Fiorentina, Grosso: “Atta? Parabéns ao Paratici, escrevi para ele: ‘Mas temos certeza?’. Sonho com um título, e é assim que vamos jogar”
“A Fiorentina é um clube histórico e treiná-la é motivo de orgulho. Já se passaram 20 anos daquele pênalti na Copa do Mundo, mas isso continua atual, independentemente dos resultados esportivos. O nível que alcançamos foi tão alto que ficou marcado nas páginas da história. Estou muito feliz com essa oportunidade, sei das responsabilidades e espero construir algo bonito”.
“Em Florença, faz 25 anos que não ganhamos um título: é o sonho de todos. Gostaria de fazer algo bonito, transformar a Fiorentina em uma equipe protagonista do nosso campeonato. Gosto de imaginar o que gostaria de me tornar, aonde gostaria de chegar; fazer isso ajuda a esclarecer o caminho para perseguir esses objetivos. É claro que serão necessários fatos, mais do que palavras”.
“Como vamos jogar? Hoje é importante ter as ideias claras; caso contrário, ficamos sujeitos a turbulências, pois estamos sempre sob pressão. Sempre gostei de tentar colocar em campo um time com qualidades morais e coragem no ataque. A ideia clara de como construir a Fiorentina existe e é a de apostar no 4-3-3; depois, é claro, há características ou situações que podem levar a mudanças”.
“Atta? Parabenizo o diretor; há alguns dias, enviei uma mensagem para ele: ‘mas temos certeza...’ (ri, nota do editor). Para mim, ele é um jogador muito bom, com grande potencial. Imagino-o na posição de meio-campista esquerdo”.
“Aqui a paixão é enorme, Florença é uma cidade conhecida no mundo todo; eu sinto essas coisas, assim como sinto muita vontade de começar a trabalhar para construir algo grandioso. Paratici está trabalhando duro para me colocar à disposição bons jogadores; depois, cabe a mim transformar esses bons jogadores em um grande time. Quero ser meritocrático e coerente, questionando a mim mesmo e sempre tentando. Sabemos em que ambiente trabalhamos: fabuloso e exigente, e é assim que deve ser”.
“Viery e Dragusin? Eu me informei e confio no diretor. Viery é um jovem com muito potencial; quero conhecê-lo e descobri-lo para entender suas possibilidades. Conhecemos melhor o Dragusin; ele vem de um grande clube e é uma contratação importante”.
“Kean? Comecei na Juve e ele estava nas categorias de base. Nós o promovemos para a Primavera antes do previsto; ele é alguém que subiu rapidamente porque tem dotes físicos e técnicos. Sempre teve grande ambição de se tornar um jogador de nível mundial. Mal posso esperar para conversar com ele novamente: para mim, ele é um jogador importante desta equipe”.
“Gudmundsson? Ele demonstrou qualidade; quero conversar com ele e entender como ele se sente. Quero na equipe quem queira trabalhar duro. Ele não é um ponta, mas também não é um atacante. Meia-ponta? Não consigo imaginá-lo nessa função, especialmente depois da contratação do Atta. Depois, ao treiná-lo, talvez eu tente entender quais são seus pontos fortes e disfarçar as deficiências.”
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