Fiorentina, Grosso: “Atta? Parabéns ao Paratici, escrevi para ele: ‘Mas temos certeza?’. Sonho com um título, e é assim que vamos jogar”

“Atta? Parabenizo o diretor; há alguns dias, enviei uma mensagem para ele: ‘mas temos certeza...’ (ri, nota do editor). Para mim, ele é um jogador muito bom, com grande potencial. Imagino-o na posição de meio-campista esquerdo”.





“Aqui a paixão é enorme, Florença é uma cidade conhecida no mundo todo; eu sinto essas coisas, assim como sinto muita vontade de começar a trabalhar para construir algo grandioso. Paratici está trabalhando duro para me colocar à disposição bons jogadores; depois, cabe a mim transformar esses bons jogadores em um grande time. Quero ser meritocrático e coerente, questionando a mim mesmo e sempre tentando. Sabemos em que ambiente trabalhamos: fabuloso e exigente, e é assim que deve ser”.





“Viery e Dragusin? Eu me informei e confio no diretor. Viery é um jovem com muito potencial; quero conhecê-lo e descobri-lo para entender suas possibilidades. Conhecemos melhor o Dragusin; ele vem de um grande clube e é uma contratação importante”.





“Kean? Comecei na Juve e ele estava nas categorias de base. Nós o promovemos para a Primavera antes do previsto; ele é alguém que subiu rapidamente porque tem dotes físicos e técnicos. Sempre teve grande ambição de se tornar um jogador de nível mundial. Mal posso esperar para conversar com ele novamente: para mim, ele é um jogador importante desta equipe”.





“Gudmundsson? Ele demonstrou qualidade; quero conversar com ele e entender como ele se sente. Quero na equipe quem queira trabalhar duro. Ele não é um ponta, mas também não é um atacante. Meia-ponta? Não consigo imaginá-lo nessa função, especialmente depois da contratação do Atta. Depois, ao treiná-lo, talvez eu tente entender quais são seus pontos fortes e disfarçar as deficiências.”