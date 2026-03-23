Nicolò Fagioli é a Fiorentina. Já não há mais dúvidas: o meio-campista ex-Juventus carregou nas costas um time à beira do rebaixamento, levando-o adiante tanto no campeonato quanto na Europa. Todos observam e elogiam Fagioli. Todos, exceto Rino Gattuso. O técnico da Seleção Italiana, de fato, decidiu não convocá-lo para as eliminatórias da Copa do Mundo. Uma escolha que gerou muita discussão.
Traduzido por
Fiorentina: Fagioli brilha. Mas Gattuso não o leva em conta: a exclusão da Seleção é difícil de explicar
ALLEGRI O ADMIRA, SPALLETTI SE ARRISCA
“Nicolò Fagioli é o melhor meio-campista italiano”, afirmou Massimiliano Allegri na época em que treinava a Juventus. O próprio Luciano Spalletti, na decepcionante experiência na Eurocopa com a Itália, surpreendeu a todos com a convocação do jovem meio-campista. É claro que Fagioli é considerado o futuro da Seleção: o único que não vê esse cenário é Gattuso. De fato, quem o conhece bem afirma que Fagioli nunca foi levado em consideração. Nem por um segundo o técnico pensou em convocar o ex-jogador da Juventus.
FAGIOLI NÃO, VERRATTI SIM
Que fique claro: é compreensível fazer escolhas diferentes. O futebol italiano passa por uma situação preocupante e Nicolò Fagioli não será o salvador da pátria. Mas é inexplicável a ideia, que passou pela cabeça do técnico, de convocar novamente Mattia Verratti — atualmente no Catar, sem jogar há mais de 40 dias —, ideia que acabou sendo abandonada devido a uma lesão do ex-jogador do PSG. Uma função exatamente igual à de Fagioli, o que torna ainda mais “controversa” a exclusão do meio-campista de Vanoli. Verratti sim, Fagioli não. Por quê?
FEIJÕES COMO ZANIOLO
Será que Fagioli não foi levado em consideração devido ao que aconteceu nos anos anteriores com as apostas? É provável. As próprias palavras de Rino Gattuso reforçam essa possibilidade: “Fagioli merecia ficar aqui. Tomei essa decisão para apostar no grupo, naqueles que sempre estiveram presentes. Nós merecemos uma alegria. Eu queria enfrentar esses dois jogos com as minhas certezas. Estou ciente de que há jogadores que estão se saindo muito bem”. Todos sabem o quanto o equilíbrio no vestiário é importante para Gattuso e, assim como para Zaniolo, outro nome excluído pelo técnico da lista de convocados, os problemas com a justiça esportiva pesaram.
FUTURO VIOLA
“Seleção? Todos querem estar lá. Lamento não ter sido convocado, mas isso só significa que preciso me esforçar mais”. Foram essas as palavras de Fagioli sobre o assunto, após o excelente empate contra a Inter. Mais uma atuação dominante do ex-jogador da Juventus. No Viola Park, o descrevem como maduro, sério, um jogador renascido. O mérito vai, em primeiro lugar, para Paolo Vanoli, que conseguiu onde Pioli falhou, escalando-o na função de meia-armador. Mas também a figura de Fabio Paratici pesou no crescimento do jogador. O diretor esportivo da Viola o conhece perfeitamente: viu-o crescer na Juventus e, desde sua chegada a Florença, nunca faltaram conversas construtivas que levaram a ver o Fagioli que hoje carrega toda a Fiorentina nas costas. E quem sabe, talvez em breve Gattuso mude de ideia.