“Seleção? Todos querem estar lá. Lamento não ter sido convocado, mas isso só significa que preciso me esforçar mais”. Foram essas as palavras de Fagioli sobre o assunto, após o excelente empate contra a Inter. Mais uma atuação dominante do ex-jogador da Juventus. No Viola Park, o descrevem como maduro, sério, um jogador renascido. O mérito vai, em primeiro lugar, para Paolo Vanoli, que conseguiu onde Pioli falhou, escalando-o na função de meia-armador. Mas também a figura de Fabio Paratici pesou no crescimento do jogador. O diretor esportivo da Viola o conhece perfeitamente: viu-o crescer na Juventus e, desde sua chegada a Florença, nunca faltaram conversas construtivas que levaram a ver o Fagioli que hoje carrega toda a Fiorentina nas costas. E quem sabe, talvez em breve Gattuso mude de ideia.