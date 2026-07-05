Surpresa para a Fiorentina: o clube viola fechou nas últimas horas o retorno de Radu Dragusin, do Tottenham, à Série A. Conforme informa a Sky, há um acordo verbal para a conclusão da negociação: o zagueiro central romeno chega por empréstimo com opção de compra obrigatória.
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Fiorentina, contratação de Dragusin para a defesa: ele chega por empréstimo com opção de compra obrigatória
OS NÚMEROS
O clube da Fiorentina chegou a um acordo com base em um empréstimo de 1,5 milhão, com opção de compra obrigatória no final da temporada, fixada em 17,5. O diretor esportivo da Fiorentina, Fabio Paratici, reencontra, assim, o zagueiro romeno depois de tê-lo levado do Genoa para o Tottenham em 2024.
DA JUVENTUS AO GENOA
Dragusin passou pelas categorias de base da Juventus (sub-17) até chegar à Next Gen e, posteriormente, ao time principal. Sua estreia com a camisa da Juventus ocorreu em 2 de dezembro de 2020, quando tinha apenas 18 anos e entrou em campo na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev. No total, ele jogou 232 minutos pela Juventus, antes de ser emprestado à Sampdoria no verão de 2021, sem nunca mais voltar a Turim. Seis meses em Gênova com a camisa da Sampdoria, seguidos pela transferência para a Salernitana (também por empréstimo). Em 2022, a Juve decide emprestá-lo novamente, mas desta vez ao Genoa, na Série B. E a partir daí começa uma nova fase para Dragusin, que é protagonista na promoção dos rossoblù, é comprado a título definitivo e, acima de tudo, “explode” com grandes atuações nos meses em que joga pelo Genoa na Série A, entre agosto de 2023 e janeiro de 2024.
A REDENÇÃO
Um crescimento exponencial que chamou a atenção de vários grandes clubes, com o Bayern de Munique e o Tottenham disputando sua contratação. No fim, o clube inglês levou a melhor e o zagueiro romeno se transferiu para a Premier League. Nestes anos em Londres, Dragusin teve mais dificuldades do que o esperado para conquistar espaço, em parte devido a uma grave lesão no joelho: agora, surge a chance de se redimir em Florença.
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