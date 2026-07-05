Dragusin passou pelas categorias de base da Juventus (sub-17) até chegar à Next Gen e, posteriormente, ao time principal. Sua estreia com a camisa da Juventus ocorreu em 2 de dezembro de 2020, quando tinha apenas 18 anos e entrou em campo na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev. No total, ele jogou 232 minutos pela Juventus, antes de ser emprestado à Sampdoria no verão de 2021, sem nunca mais voltar a Turim. Seis meses em Gênova com a camisa da Sampdoria, seguidos pela transferência para a Salernitana (também por empréstimo). Em 2022, a Juve decide emprestá-lo novamente, mas desta vez ao Genoa, na Série B. E a partir daí começa uma nova fase para Dragusin, que é protagonista na promoção dos rossoblù, é comprado a título definitivo e, acima de tudo, “explode” com grandes atuações nos meses em que joga pelo Genoa na Série A, entre agosto de 2023 e janeiro de 2024.











