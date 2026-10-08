Como se lê no comunicado oficial da Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica que formalizou o acordo com o jogador Luca Ranieri para a renovação do contrato até 30 de junho de 2029, com opção de renovação até 30 de junho de 2030.
Ranieri foi formado nas categorias de base da Fiorentina e, com a camisa da equipe, disputou 164 partidas entre Serie A, Copa da Itália, Supercopa da Itália e Conference League, marcando 12 gols e chegando a vestir, paralelamente, as camisas de todas as seleções de base da Itália até a seleção principal".