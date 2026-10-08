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ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Fiorentina anuncia oficialmente a renovação de Ranieri até 2030

L. Ranieri
Fiorentina
Mercado da bola
Campeonato Italiano

O zagueiro prolonga sua aventura com a Fiorentina

Como se lê no comunicado oficial da Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica que formalizou o acordo com o jogador Luca Ranieri para a renovação do contrato até 30 de junho de 2029, com opção de renovação até 30 de junho de 2030.


Ranieri foi formado nas categorias de base da Fiorentina e, com a camisa da equipe, disputou 164 partidas entre Serie A, Copa da Itália, Supercopa da Itália e Conference League, marcando 12 gols e chegando a vestir, paralelamente, as camisas de todas as seleções de base da Itália até a seleção principal".

  • Luca Ranieri acumulou até aqui 164 jogos e 12 gols com a camisa da Fiorentina de 2022 até hoje. Na carreira, o defensor nascido em 1999 também atuou por Foggia, Ascoli, SPAL e Salernitana. Ele também soma uma partida pela seleção da Itália, em 2025.

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