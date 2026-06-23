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Amine Gouiri Getty Images

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Final espetacular para uma noite agitada da Copa do Mundo! A Argélia vence uma partida pela primeira vez desde 2014

Copa do Mundo
Jordânia x Argélia
Jordânia
Argélia

A Argélia comemorou sua primeira vitória na Copa do Mundo em doze anos e ainda pode sonhar com a fase eliminatória.

A equipe do técnico Vladimir Petkovic, após estar perdendo, venceu a Jordânia por 2 a 1 (0 a 1), garantindo assim não apenas a eliminação precoce do novato no torneio, que jogou com coragem, mas também assegurando à Argentina, atual campeã, e ao astro Lionel Messi a liderança antecipada do grupo.

  • Nadhir Benbouali (69') e Amine Gouiri (82') marcaram em Santa Clara pelos argelinos, que não comemoravam uma vitória em um grande torneio desde 2014, contra a Coreia do Sul (4 a 2) – na ocasião, a campanha só chegou ao fim em uma dramática partida das oitavas de final, na prorrogação, contra a Alemanha (1 a 2), que viria a ser campeã mundial. As “Raposas do Deserto”, que estão de volta a uma fase final pela primeira vez desde o torneio no Brasil, enfrentam agora, no último jogo do Grupo J, no domingo, a seleção austríaca de Ralf Rangnick em um confronto direto pela segunda colocação.

    Nizar Al-Rashdan (36º) havia dado à Jordânia, por um momento, a esperança de conquistar sua primeira vitória em uma Copa do Mundo. No entanto, o confronto final contra Messi e companhia não tem mais importância esportiva após a segunda derrota no segundo jogo.

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  • Argélia, com vários jogadores de destaque da Bundesliga e com as últimas forças, conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo desde 2014

    Após as respectivas derrotas na estreia, ambas as equipes estavam sob pressão. Os argelinos, que contavam com três jogadores profissionais da Bundesliga no time titular — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) e Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt) —, foram assumindo gradualmente o controle da partida. A Jordânia, porém, assim como na partida contra a Áustria (1 a 3), mostrou-se agressiva nas disputas e foi perigosa principalmente nos contra-ataques.

    Luca Zidane, que não havia se saído bem no gol da Argélia na derrota por 0 a 3 para a Argentina, precisou intervir várias vezes logo no início. As primeiras tentativas de Musa Al-Taamari (12’) e Ali Olwan (23’) foram defendidas com segurança pelo filho de Zinédine Zidane, campeão mundial de 1998 pela França. Mas, após um passe fatal de Ramiz Zerrouki pouco antes da própria área, a Jordânia teve a próxima chance, que Al-Rashdan aproveitou com frieza após uma falha de Al-Taamari.

    Embora a Argélia tivesse mais posse de bola, não encontrou soluções contra a defesa compacta dos jordanianos. Mesmo após o intervalo, a equipe comandada pelo capitão Riyad Mahrez se esforçou para empatar, mas faltou a precisão e a eficácia necessárias. Além disso, o goleiro Yazeed Abuleila mostrou-se muito atento, entre outras jogadas, contra Maza (54º). Repetidamente, a Argélia empurrou o adversário para o fundo do seu próprio campo, e Benbouali e Gouiri foram recompensados por esses esforços.

  • Resultados da Copa do Mundo desta noite

    DataEm casaForaResultado
    22 de junho de 2026FrançaIraque3 a 0
    23 de junho de 2026NoruegaSenegal3 a 2
    23 de junho de 2026JordâniaArgélia1 a 2
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