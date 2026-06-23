Após as respectivas derrotas na estreia, ambas as equipes estavam sob pressão. Os argelinos, que contavam com três jogadores profissionais da Bundesliga no time titular — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) e Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt) —, foram assumindo gradualmente o controle da partida. A Jordânia, porém, assim como na partida contra a Áustria (1 a 3), mostrou-se agressiva nas disputas e foi perigosa principalmente nos contra-ataques.

Luca Zidane, que não havia se saído bem no gol da Argélia na derrota por 0 a 3 para a Argentina, precisou intervir várias vezes logo no início. As primeiras tentativas de Musa Al-Taamari (12’) e Ali Olwan (23’) foram defendidas com segurança pelo filho de Zinédine Zidane, campeão mundial de 1998 pela França. Mas, após um passe fatal de Ramiz Zerrouki pouco antes da própria área, a Jordânia teve a próxima chance, que Al-Rashdan aproveitou com frieza após uma falha de Al-Taamari.

Embora a Argélia tivesse mais posse de bola, não encontrou soluções contra a defesa compacta dos jordanianos. Mesmo após o intervalo, a equipe comandada pelo capitão Riyad Mahrez se esforçou para empatar, mas faltou a precisão e a eficácia necessárias. Além disso, o goleiro Yazeed Abuleila mostrou-se muito atento, entre outras jogadas, contra Maza (54º). Repetidamente, a Argélia empurrou o adversário para o fundo do seu próprio campo, e Benbouali e Gouiri foram recompensados por esses esforços.