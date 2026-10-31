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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Final cinematográfico o assusta: Amorim alerta o Milan apesar de derrubar a Inter

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Rúben Amorim
Itália
Portugal

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Rúben Amorim admitiu que sua primeira experiência no Derby della Madonnina veio completamente diferente do que esperava, após conduzir o Milan à vitória sobre a Inter por 3 a 1, na noite deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Italiano.

Mas, ao mesmo tempo, ele alertou a torcida rossonera para não acreditar que o caminho se tornou pavimentado de vitórias.

A vitória veio para dar a Amorim um forte impulso poucos dias depois da pesada derrota em seu estádio diante do Bologna por 4 a 2, quando o Milan conseguiu apresentar um começo chocante para seu rival, no qual garantiu uma vantagem de dois gols nos primeiros 10 minutos.

Diego Moreira foi um dos principais destaques da partida, após marcar de falta e dar duas assistências para Christian Pulisic e Adrien Rabiot, enquanto Alessandro Bastoni diminuiu a diferença de cabeça em um escanteio cobrado por Hakan Çalhanoğlu.

  • Amorim revela o segredo do triunfo sobre a Inter

    Amorim disse à rede DAZN: "Fiquei feliz com muitas coisas. Começamos a partida muito bem, e eles são muito fortes nas bolas aéreas, mas mudamos a forma como lidamos com o jogo, e acredito que estamos melhorando em comparação com outras partidas".

    E acrescentou: "No segundo tempo mantivemos a posse de bola, e fomos muito bons nisso, e Luka Modric nos ajudou muito. Não foi uma partida incrível, mas foi uma noite incrível para a nossa torcida, e era importante vencer depois do que aconteceu na quarta-feira para que pudéssemos seguir em frente". O treinador português destacou o impacto do retorno de alguns elementos que ficaram de fora do confronto contra o Bologna, dizendo: "Foi um jogo e uma maneira completamente diferente. Senti que o time estava irritado com o resultado anterior, mas precisamos ser honestos: Gila, Moreira e Rabiot fizeram uma grande diferença, não apenas pela qualidade deles, mas também por suas características e pela forma como trabalhamos nos treinos".

    Vídeo: erro grave de arbitragem no dérbi entre Milan e Inter

  • Um clássico diferente de todas as experiências anteriores

    Amorim descreveu o clima de San Siro no primeiro dérbi que disputou como uma experiência excepcional, e disse: "A atmosfera é impressionante, e a paixão é completamente diferente de qualquer dérbi que já vivi antes".

    E prosseguiu: "Estou muito feliz pelos jogadores, e a torcida ganhou uma dose maior de confiança no projeto".

    Mas o ex-treinador do Manchester United frisou a necessidade de encarar a vitória com realismo, acrescentando: "Viveremos noites maravilhosas como esta, e também passaremos por momentos ruins como a partida contra o Bologna. Isso faz parte do processo".

    E explicou: "É impossível mudar tudo em um único dia. Estou muito feliz e orgulhoso dos meus jogadores, mas já estou pensando na próxima partida".

    Leia também: Após mirar em Karl, contra-ataque de Ballack contra o Bayern Munich

  • O fim do filme Top Gun: a morte do acompanhante!

    Amorim também comentou sobre a ambição do dono do clube, Gerry Cardinale, de disputar o título do Campeonato Italiano, reforçando que o objetivo final é reconquistar o Scudetto.

    E disse: "Vamos nos tornar um time muito bom, mas isso vai exigir tempo. O objetivo sempre, como disse o senhor Cardinale, é vencer o Scudetto, mas precisamos ser sinceros, será muito difícil ganhar o título no primeiro ano".

    E concluiu em tom irônico, em referência ao filme Top Gun, o favorito de Cardinale: "Vamos lutar em cada partida, e nosso objetivo em Milanello é voltar a vencer o Scudetto. É um ótimo filme, mas na primeira parte o companheiro de voo morreu, então vou tentar focar mais na segunda parte".

    Leia também: Vídeo: um começo de outra época: o Milan relembra o dérbi de 1949

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