Rúben Amorim admitiu que sua primeira experiência no Derby della Madonnina veio completamente diferente do que esperava, após conduzir o Milan à vitória sobre a Inter por 3 a 1, na noite deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Italiano.

Mas, ao mesmo tempo, ele alertou a torcida rossonera para não acreditar que o caminho se tornou pavimentado de vitórias.

A vitória veio para dar a Amorim um forte impulso poucos dias depois da pesada derrota em seu estádio diante do Bologna por 4 a 2, quando o Milan conseguiu apresentar um começo chocante para seu rival, no qual garantiu uma vantagem de dois gols nos primeiros 10 minutos.

Diego Moreira foi um dos principais destaques da partida, após marcar de falta e dar duas assistências para Christian Pulisic e Adrien Rabiot, enquanto Alessandro Bastoni diminuiu a diferença de cabeça em um escanteio cobrado por Hakan Çalhanoğlu.