Depois das polêmicas e das questões legais que levaram à intervenção na Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò se registrou na Figc pelo Circolo canottieri Aniene como dirigente acompanhante da equipe de futsal. A ANSA apurou a informação. A Liga da Serie A reiterou seu apoio integral à recandidatura de Malagò à presidência da federação na assembleia de 14 de dezembro.
Calciomercato
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FIGC: Malagò se registrou como dirigente acompanhante do Aniene Calcio a 5
O Canottieri Aniene, do qual Malagò é presidente honorário, voltou a se filiar à Federação Italiana de Futebol nesta temporada e disputa o campeonato da Série D de futsal.
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