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Ao VivoIngressos
cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
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FIGC: Malagò se registrou como dirigente acompanhante do Aniene Calcio a 5

Itália
Campeonato Italiano

O atual comissário voltará a concorrer à presidência da FIGC nas eleições de dezembro.

Depois das polêmicas e das questões legais que levaram à intervenção na Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò se registrou na Figc pelo Circolo canottieri Aniene como dirigente acompanhante da equipe de futsal. A ANSA apurou a informação. A Liga da Serie A reiterou seu apoio integral à recandidatura de Malagò à presidência da federação na assembleia de 14 de dezembro.


  • O Canottieri Aniene, do qual Malagò é presidente honorário, voltou a se filiar à Federação Italiana de Futebol nesta temporada e disputa o campeonato da Série D de futsal.

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