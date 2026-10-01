FIGC: Malagò ataca o ministro Abodi: "Sobre Bianchedi, entrada agramatical e fora de lugar"

A decisão de Diana Bianchedi de renunciar ao cargo de chefe de delegação da seleção italiana após as declarações do ministro do Esporte, Andrea Abodi (que havia criticado sua posição divergente da do presidente Buonfiglio sobre a intervenção na Federpesi), "é uma escolha com a qual eu só posso concordar. A entrada de Abodi é não convencional, agramatical, fora de lugar. Acho que é impossível dizer que ela está errada". Foi o que disse Giovanni Malagò, presidente da Figc, à margem da assembleia da Lega Pro, como relata a ANSA.





"Não me parece que, por parte do ministro, tenha sido a única manifestação sobre questões que dizem respeito ao futebol. Os fatos me parecem muito claros", acrescentou Malagò.