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Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

FIGC: Malagò ataca o ministro Abodi: "Sobre Bianchedi, entrada agramatical e fora de lugar"

Itália
Campeonato Italiano

O presidente da Federação de Futebol: "Há essa intervenção evidente que, na minha opinião, está absolutamente errada, em nome daquilo que são as dinâmicas da autonomia do esporte"

A decisão de Diana Bianchedi de renunciar ao cargo de chefe de delegação da seleção italiana após as declarações do ministro do Esporte, Andrea Abodi (que havia criticado sua posição divergente da do presidente Buonfiglio sobre a intervenção na Federpesi), "é uma escolha com a qual eu só posso concordar. A entrada de Abodi é não convencional, agramatical, fora de lugar. Acho que é impossível dizer que ela está errada". Foi o que disse Giovanni Malagò, presidente da Figc, à margem da assembleia da Lega Pro, como relata a ANSA.


"Não me parece que, por parte do ministro, tenha sido a única manifestação sobre questões que dizem respeito ao futebol. Os fatos me parecem muito claros", acrescentou Malagò.

  • "Diana ficou particularmente incomodada com o fato de o ministro do Esporte entrar no mérito do que são os comportamentos dentro da junta - explica Malagò -. O julgamento é unânime, se você for olhar, é um fato o que está acontecendo. Aqui não se trata de ser amigo de Mario ou de Carlo, de Giovanni ou de Luciano: é evidente que há essa intervenção clara que, na minha opinião, está absolutamente errada, em nome do que são as dinâmicas da autonomia do esporte".


    Sobre seu futuro no comando da Figc, Malagò esclarece: "Estou muito tranquilo. Posso estar errado, não sei: mas não acredito. Eu faço isso como voluntário, faço isso porque fui eleito e tive o apoio dos votos. E fui chamado pelos outros. Com esses pressupostos, por que eu não deveria estar sereno?".

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