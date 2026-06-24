"FIFA, vocês acabaram com o futebol": comentarista da Copa do Mundo é expulso do torneio após explosão de raiva

Na fase final, entra em vigor uma nova regra que proíbe os jogadores profissionais de cobrirem a boca com a mão ao falar com adversários ou árbitros. O objetivo é evitar que comentários discriminatórios ou ofensivos em campo passem despercebidos.

A expulsão de Almiron provocou uma explosão de raiva incontrolável no comentarista Vera, que estava ao microfone. Primeiro, ele atacou duramente o árbitro Ivan Barton, de El Salvador, chamando-o de “ladrão” durante a transmissão ao vivo.

Logo em seguida, o repórter estendeu suas críticas à alta cúpula do futebol mundial. Vera protestou ao vivo no ar: “Vocês mataram o futebol. FIFA, vocês mataram o futebol.”

Pouco depois, ele atacou diretamente o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pela interpretação das regras: “Infantino, você é o responsável por isso. Que vergonha. Vocês deveriam ter vergonha!”