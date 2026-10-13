O período de pausa funciona como uma oportunidade de ouro para os clubes que sofrem com a queda de rendimento, servindo como uma espécie de pré-temporada, na qual o treinador trabalha para reorganizar as coisas.

No entanto, a situação é exatamente o contrário para as equipes que atravessam bons momentos, já que a interrupção das partidas leva à perda do ritmo ascendente do time, o que pode comprometer sua evolução.

A última pausa para as datas Fifa foi mais excepcional que as anteriores, pois se estendeu por cerca de 3 semanas, depois que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) decidiu unir os dois períodos de pausa de setembro e outubro.

É verdade que parar uma vez em vez de duas é melhor no sentido de não quebrar o ritmo em mais de uma ocasião, mas a pausa longa pode dificultar o processo de recuperação e de retomada do nível normal.

E parece claro que foi exatamente isso que o Al Ittihad e seu treinador alemão Jens Wiesing sofreram após o fim da última pausa para as datas Fifa, já que a equipe voltou com uma cara completamente diferente da que tinha antes.