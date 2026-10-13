Com uma cara diferente daquela com que havia deixado os gramados, o Ittihad voltou a disputar partidas, no Campeonato Saudita Roshn e na Liga dos Campeões da Ásia Elite, após o fim do período de paralisação para as datas FIFA.
Fifa no banco dos réus: a data Fifa destruiu os esquemas de Fessing no Al Ittihad?
Pior retorno
O Al Ittihad disputou duas partidas após o fim da última data Fifa: perdeu a primeira para o Al Hilal por 3 a 1 e repetiu a derrota em casa diante do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1.
Isso significa que, nesses dois jogos, o Al Ittihad marcou dois gols e sofreu cinco, número superior ao que havia sofrido nas cinco partidas anteriores.
O curioso é que o Al Ittihad poderia ter sofrido um número ainda maior de gols, mas os jogadores do Al Hilal e do Shabab Al Ahli desperdiçaram diversas chances claras diante do goleiro sérvio Predrag Rajkovic.
A Fifa no banco dos réus
O período de pausa funciona como uma oportunidade de ouro para os clubes que sofrem com a queda de rendimento, servindo como uma espécie de pré-temporada, na qual o treinador trabalha para reorganizar as coisas.
No entanto, a situação é exatamente o contrário para as equipes que atravessam bons momentos, já que a interrupção das partidas leva à perda do ritmo ascendente do time, o que pode comprometer sua evolução.
A última pausa para as datas Fifa foi mais excepcional que as anteriores, pois se estendeu por cerca de 3 semanas, depois que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) decidiu unir os dois períodos de pausa de setembro e outubro.
É verdade que parar uma vez em vez de duas é melhor no sentido de não quebrar o ritmo em mais de uma ocasião, mas a pausa longa pode dificultar o processo de recuperação e de retomada do nível normal.
E parece claro que foi exatamente isso que o Al Ittihad e seu treinador alemão Jens Wiesing sofreram após o fim da última pausa para as datas Fifa, já que a equipe voltou com uma cara completamente diferente da que tinha antes.
As táticas de Jens Wissing: a situação é mais difícil
O Al Ittihad sofreu mais com essa paralisação, por causa das táticas extremas do treinador alemão, que exigem uma pressão muito alta.
Ao pressionar muito alto, os espaços aparecem com mais frequência, seja entre as linhas de ataque e meio-campo, ou entre meio-campo e defesa, ou atrás da linha defensiva.
Vicing depende muito da pressão com todas as linhas e deixa espaços atrás da última linha, o que exige que a pressão seja afiada e que não haja nenhum erro, pois isso representa um grande perigo para o gol.
No entanto, essa não foi a situação do "Decano", especialmente na partida contra o Shabab Al Ahli, em que a pressão foi fraca, o que resultou em passes perigosos atrás da linha defensiva, que acabaram em dois gols.
Vicing terá que ajustar as coisas rapidamente, seja alterando algumas de suas táticas, seja recuperando e escolhendo os jogadores adequados, capazes de aplicar seu estilo de jogo de forma imediata.
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