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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Feyenoord x Inter AO VIVO às 21h: as últimas sobre as escalações e uma dúvida para Chivu

Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Feyenoord x Inter de Milão

Acompanhe Feyenoord x Inter: jogo da 4ª rodada da Liga dos Campeões

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FEY

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Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

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Não é a última chance, mas, se a Inter ainda quiser manter viva a esperança de terminar entre as oito primeiras equipes da fase de liga da Champions League 2026/2027, que se classificam diretamente para as oitavas de final, precisa vencer o Feyenoord no duelo das 21h, no De Kuip, em Roterdã.

A Inter vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk e precisa novamente somar três pontos para seguir sua trajetória europeia, que ficou mais complicada após duas derrotas consecutivas para Bruges e Real Madrid. Os holandeses, por sua vez, vêm de uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Betis.

FEYENOORD-INTER

GOLS: -

  • Feyenoord x Inter: prováveis escalações

    Feyenoord- Inter

    Gols: -

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Smal; Moder, Targhalline; Hadj Moussa, Steijn, Borges; Ferri. Técnico: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Técnico: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SUE)

    Cartões amarelos: -

    Expulsos: -

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    0' Início da partida às 21h no De Kuip, em Roterdã

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