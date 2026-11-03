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Não é a última chance, mas, se a Inter ainda quiser manter viva a esperança de terminar entre as oito primeiras equipes da fase de liga da Champions League 2026/2027, que se classificam diretamente para as oitavas de final, precisa vencer o Feyenoord no duelo das 21h, no De Kuip, em Roterdã.

A Inter vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk e precisa novamente somar três pontos para seguir sua trajetória europeia, que ficou mais complicada após duas derrotas consecutivas para Bruges e Real Madrid. Os holandeses, por sua vez, vêm de uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Betis.

FEYENOORD-INTER

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