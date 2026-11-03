66' GOL ANULADO - Bela jogada rasteira da Inter: Bonny escora para Spence na área, que dá um passe em profundidade para Dimarco. Ele cruza rasteiro para Pio Esposito completar no meio da área, mas o assistente assinala impedimento em campo e anula o gol. Após uma longa checagem do VAR, o impedimento é confirmado por pouco, apenas pelo ombro.
54' GOL - Após uma cobrança de lateral, Barella abre para Zielinski, que recebe a bola pouco à frente do círculo central, avança até a entrada da área, supera Zechiel na arrancada e bate Ernst com um chute forte de esquerda no primeiro pau.
48' CHANCE - Spence recebe a bola na entrada da área, parte para cima do marcador, ajeita para a direita e chuta. Ernst defende e manda para escanteio.
45' - Zielinski conduz a bola até o campo de ataque e arrisca mais uma finalização na partida, desta vez de esquerda. Ernst salta e desvia.
43' CHANCE - Ferri recebe um passe em profundidade e erra o domínio sozinho diante de Martinez, mas a bola sobra por acaso para Read, que vinha chegando. Ele bate de primeira com a direita, por cima do gol.
38' CHANCE - Barella amortece de primeira uma bola pelo alto e serve Zielniski, que se livra do marcador na entrada da área com uma finta de corpo. Ele chuta, mas a bola passa por pouco ao lado.
34' GOL - Dimarco passa por Barella, e a Inter consegue inverter a jogada para Spence, pela direita. O inglês entra na área e tenta um chute cruzado que desvia, sobe e chega ao segundo pau. Ali, Pio Esposito sobe mais alto e marca de cabeça, com a ajuda do travessão.
30' CHANCE - Moussa passa por Dimarco na área como se ele fosse um cone e avança até a linha de fundo, obrigando Martinez a sair por baixo. O jogador tenta encobri-lo, mas o goleiro espanhol faz uma grande defesa.
19' SUSTO PARA A INTER - O Feyenoord faz um lançamento longo, e Akanji e Josep Martinez não se entendem. O defensor afasta mal a bola, tirando-a do goleiro, que havia saído bastante do gol. No fim, Ezechiel erra o domínio na área e permite que Martinez intervenha e faça a defesa.
18' O goleiro Ernst erra a saída de bola com os pés e permite que a Inter recupere a posse na área. Depois de uma disputa pela bola, Thuram chuta, mas o próprio Ernst defende.
14' CHANCE - Spence chega à linha de fundo pela direita, mas exagera na força do cruzamento. A bola vai parar diretamente no lado esquerdo, onde aparece Federico Dimarco. O lateral bate de primeira, mas Read desvia para escanteio.
8' GOL - Bisseck avança ao ataque e primeiro desequilibra Valente, permitindo que Pio Esposito recupere a bola. Depois, ele mesmo finaliza de esquerda, com efeito, no canto oposto, e bate Ernst.
3' CARTÃO AMARELO - Hakan Calhanoglu é advertido logo no início após dar um carrinho em Ferri sem acertar a bola. O árbitro Nyberg é rigoroso e mostra o cartão amarelo, sob fortes protestos do turco.
0' Início da partida às 21h no De Kuip, em Roterdã
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