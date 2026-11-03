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Emanuele Tramacere
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Feyenoord x Inter 0 a 3 AO VIVO: Zielinski! Gol de Pio Esposito para o 4 a 0 é anulado

Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Feyenoord x Inter de Milão

Acompanhe Feyenoord x Inter: jogo da 4ª rodada da Champions League

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Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

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Não é a última chance, mas, se a Inter ainda quer manter a esperança de terminar entre as oito primeiras equipes da fase de liga da Champions League 2026/2027, que se classificam diretamente para as oitavas de final, precisa vencer o confronto das 21h, no De Kuip, em Roterdã, contra o Feyenoord.

A Inter vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk e precisa muito conquistar os três pontos novamente para seguir sua trajetória europeia, que se complicou após duas derrotas consecutivas para Bruges e Real Madrid. Os holandeses, por sua vez, vêm de uma derrota por 1 a 0 no campo do Betis.

FEYENOORD-INTER 0-3

GOLS: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    66' GOL ANULADO - Bela jogada rasteira da Inter: Bonny escora para Spence na área, que dá um passe em profundidade para Dimarco. Ele cruza rasteiro para Pio Esposito completar no meio da área, mas o assistente assinala impedimento em campo e anula o gol. Após uma longa checagem do VAR, o impedimento é confirmado por pouco, apenas pelo ombro.

    54' GOL - Após uma cobrança de lateral, Barella abre para Zielinski, que recebe a bola pouco à frente do círculo central, avança até a entrada da área, supera Zechiel na arrancada e bate Ernst com um chute forte de esquerda no primeiro pau.

    48' CHANCE - Spence recebe a bola na entrada da área, parte para cima do marcador, ajeita para a direita e chuta. Ernst defende e manda para escanteio.

    45' - Zielinski conduz a bola até o campo de ataque e arrisca mais uma finalização na partida, desta vez de esquerda. Ernst salta e desvia.

    43' CHANCE - Ferri recebe um passe em profundidade e erra o domínio sozinho diante de Martinez, mas a bola sobra por acaso para Read, que vinha chegando. Ele bate de primeira com a direita, por cima do gol.

    38' CHANCE - Barella amortece de primeira uma bola pelo alto e serve Zielniski, que se livra do marcador na entrada da área com uma finta de corpo. Ele chuta, mas a bola passa por pouco ao lado.

    34' GOL - Dimarco passa por Barella, e a Inter consegue inverter a jogada para Spence, pela direita. O inglês entra na área e tenta um chute cruzado que desvia, sobe e chega ao segundo pau. Ali, Pio Esposito sobe mais alto e marca de cabeça, com a ajuda do travessão.

    30' CHANCE - Moussa passa por Dimarco na área como se ele fosse um cone e avança até a linha de fundo, obrigando Martinez a sair por baixo. O jogador tenta encobri-lo, mas o goleiro espanhol faz uma grande defesa.

    19' SUSTO PARA A INTER - O Feyenoord faz um lançamento longo, e Akanji e Josep Martinez não se entendem. O defensor afasta mal a bola, tirando-a do goleiro, que havia saído bastante do gol. No fim, Ezechiel erra o domínio na área e permite que Martinez intervenha e faça a defesa.

    18' O goleiro Ernst erra a saída de bola com os pés e permite que a Inter recupere a posse na área. Depois de uma disputa pela bola, Thuram chuta, mas o próprio Ernst defende.

    14' CHANCE - Spence chega à linha de fundo pela direita, mas exagera na força do cruzamento. A bola vai parar diretamente no lado esquerdo, onde aparece Federico Dimarco. O lateral bate de primeira, mas Read desvia para escanteio.

    8' GOL - Bisseck avança ao ataque e primeiro desequilibra Valente, permitindo que Pio Esposito recupere a bola. Depois, ele mesmo finaliza de esquerda, com efeito, no canto oposto, e bate Ernst.

    3' CARTÃO AMARELO - Hakan Calhanoglu é advertido logo no início após dar um carrinho em Ferri sem acertar a bola. O árbitro Nyberg é rigoroso e mostra o cartão amarelo, sob fortes protestos do turco.

    0' Início da partida às 21h no De Kuip, em Roterdã

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  • FEYENOORD-INTER: FICHA TÉCNICA

    Feyenoord- Inter 0-3

    Gols: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read (62' Schaken), Kraaijeveld, Marmol, Lopez (62' Watanabe); Targhalline, Vanhoutte (46' Van Den Elshout), Zechiel; Moussa, Ferri (62' Steijn), Valente.

    Reservas: Kastenmeier, Bossin, Gonçalo Borges, Nelson, Deijl, Diarra, Van Persie, Slory.

    Técnico: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu (57' Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Thuram (57' Bonny), Pio Esposito.

    Reservas: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Diouf, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Técnico: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SVE)

    Cartões amarelos: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Expulsos: -

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