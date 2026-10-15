Fernando Llorente: "Conte voltará à Juventus. Sonho com Raphinha na Juventus. Kolo Muani? Eu tinha Tevez, ele não"

Fernando Llorente, ex-atacante da Juventus (2013-2015), falou sobre o clube em entrevista à Gazzetta dello Sport : "Spalletti queria me levar para a Rússia quando treinava o Zenit, mas um centroavante como eu seria útil para ele ainda hoje...".





Sobre Kolo Muani e Woltemade

"Como atacante, entendo o que Kolo Muani quer dizer: é mais fácil jogar com outro atacante ao lado. Mas eu tinha Carlos Tevez, ele não. Conheço o francês há muitos anos: não é um artilheiro, mas estou convencido de que pode chegar aos 20 gols neste ano. É o que penso e, acima de tudo, o que espero para o bem da Juventus. Sem um atacante que marque com regularidade, fica difícil brigar por títulos. Woltemade e Kolo Muani podem funcionar como dupla, desde que o alemão use mais o físico para segurar a bola e vencer os duelos. Às vezes, Woltemade me parece habilidoso, mas um pouco frágil fisicamente. A temporada de Kolo Muani começa de verdade agora que ele desencantou também no campeonato, podem confiar em mim. Gol é confiança, é tudo para um atacante".



