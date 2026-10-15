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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Fernando Llorente: "Conte voltará à Juventus. Sonho com Raphinha na Juventus. Kolo Muani? Eu tinha Tevez, ele não"

Juventus
F. Llorente
R. Kolo Muani

O ex-atacante espanhol fala sobre a Juventus

Fernando Llorente, ex-atacante da Juventus (2013-2015), falou sobre o clube em entrevista à Gazzetta dello Sport : "Spalletti queria me levar para a Rússia quando treinava o Zenit, mas um centroavante como eu seria útil para ele ainda hoje...".


Sobre Kolo Muani e Woltemade

"Como atacante, entendo o que Kolo Muani quer dizer: é mais fácil jogar com outro atacante ao lado. Mas eu tinha Carlos Tevez, ele não. Conheço o francês há muitos anos: não é um artilheiro, mas estou convencido de que pode chegar aos 20 gols neste ano. É o que penso e, acima de tudo, o que espero para o bem da Juventus. Sem um atacante que marque com regularidade, fica difícil brigar por títulos. Woltemade e Kolo Muani podem funcionar como dupla, desde que o alemão use mais o físico para segurar a bola e vencer os duelos. Às vezes, Woltemade me parece habilidoso, mas um pouco frágil fisicamente. A temporada de Kolo Muani começa de verdade agora que ele desencantou também no campeonato, podem confiar em mim. Gol é confiança, é tudo para um atacante".


  • Quem sonha ver na Juventus

    "Se posso sonhar, imagino Raphinha, do Barcelona, na Juventus. É um atacante completo: faz gols e sacode os companheiros. É endiabrado".


    Sobre Conte

    "Só a um time, o do coração dele. Mais cedo ou mais tarde, voltará para casa. É o técnico ideal para a Juventus. Antonio é um dos melhores: ele e Ancelotti são os melhores técnicos que já tive".


    Sobre McKennie e Vidal

    "McKennie tem algo de Vidal: corre, corre atrás e faz gols. Mas Arturo era um monstro, de outra categoria. Nunca vi alguém como ele, nem antes nem depois".



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