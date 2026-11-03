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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Fenerbahçe: Sergio Conceição disse não; os motivos

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Sergio Conceicao não vai para o Fenerbahce. O ex-treinador do Milan, que está sem clube desde a saída do Al Ittihad, recusou a proposta do clube turco, que busca um novo treinador após a renúncia de İsmail Kartal. A decisão não se deve a razões financeiras, mas à vontade do português de esperar uma proposta de um clube de uma das cinco principais ligas. Conceicao agradeceu, mas preferiu dizer não.

  • Kuyt é técnico interino

    No momento, Dirk Kuyt está à frente do clube de Istambul. O ex-atacante jogou pelo Liverpool e pelo próprio Fenerbahçe, de 2012 a 2015. O holandês, que ocupa o cargo interinamente até a escolha do novo treinador, chegou na pré-temporada como auxiliar de Kartal. Ele comandará o Fenerbahçe amanhã, às 18h45, no confronto com o Liverpool pela Liga dos Campeões.

  • Emre é o novo técnico

    Segundo a imprensa turca, o novo técnico do Fenerbahçe deve ser Emre Belözoğlu, ex-meio-campista que passou, entre outros clubes, pela Inter e pelo próprio Fenerbahçe. Ele deixará o comando do Kasimpasa e voltará ao Şükrü Saracoğlu, onde já foi técnico interino em 2021. A assinatura é esperada entre hoje e amanhã.

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