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Sergio Conceicao não vai para o Fenerbahce. O ex-treinador do Milan, que está sem clube desde a saída do Al Ittihad, recusou a proposta do clube turco, que busca um novo treinador após a renúncia de İsmail Kartal. A decisão não se deve a razões financeiras, mas à vontade do português de esperar uma proposta de um clube de uma das cinco principais ligas. Conceicao agradeceu, mas preferiu dizer não.